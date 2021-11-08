Полицейские разоружили челябинцев

Челябинские полицейские подвели итоги профилактической акции «Ваш участковый», в ходе проведения которой стражами порядка раскрыто более 220 преступлений, выявлено свыше двух тысяч административных правонарушений, изъято 62 единицы оружия.

В рамках акции участковые уполномоченные полиции, соблюдая требования санитарно-эпидемиологических норм, посещали квартиры и дома челябинцев, раздавали визитки со своими контактами, расклеивали на информационных стендах в подъездах домов памятки с адресами и телефонами сотрудников, в обслуживании которых находятся данные административные участки, а также листовки по профилактике мошенничества.

«За время проведения акции сотрудники полиции посетили свыше 46 тысяч квартир и домов. Участковыми уполномоченными проверено более трех тысяч граждан, состоящих на профилактическом учете, дополнительно поставлено на учет 60 человек. Проверено 1729 граждан, состоящих под административным надзором, свыше полутора тысяч владельцев гражданского оружия, изъято 62 единицы оружия», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова.

Также в рамках акции «Ваш участковый» полицейскими раскрыто свыше 220 преступлений, в том числе десять – в сфере незаконного оборота наркотических средств, 25 - в сфере миграционного законодательства.

Выявлено более двух тысяч административных правонарушений, из которых свыше 130-ти - в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, свыше 20 правонарушений - в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.