ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Полностью восстановлено электроснабжение объектов, нарушенное шквалистым ветром

Общество
Сегодня, 12:34

В Челябинской области завершен весь объём ремонтных работ на энергообьектах, повреждённых ураганом

Напомним, шквалистый ветер, пронесшийся 25 мая по Челябинской области, оставил без электроснабжения порядка 27 небольших населенных пунктов, которые запитаны от электросетевой инфраструктуры «Челябэнерго» (филиала «Россети Урал»).

Большая часть пострадавших потребителей оперативно была переключена на резервные схемы электроснабжения.

Как сообщили в пресс-службе Челябэнерго, специалисты энергокомпании занимались восстановительными работами в круглосуточном режиме. В восстановительных работах были задействованы 64 человека (сформированы 17 бригад) и 22 единицы спецтехники.

На семь утра 26 мая оставались отключенными потребители в Каслинском районе – в дерене Аллаки (80 человек) и в Каслях (ул. Ретнева, около 400 человек), а также деревне Даутово в Уфалейском районе (387 человек). В кратчайшие сроки и эти потребители были обеспечены электроэнергией.

В настоящее время все потребители получают электроэнергию в полном объеме. Специалисты лишь проводят точечные работы на воздушных линиях электропередачи 0,4 кВ по заявкам жителей.

Проконсультироваться и получить информацию по вопросам электроснабжения можно по номеру 8-800-2501-220 (звонок бесплатный). Также с энергетиками можно связаться и в приложении WhatsApp по номеру 8-912-2901-220. На сайте электросетевой компании работает Интернет-приемная. Также свою заявку можно оставить на федеральном ресурсе ПАО «Россети» - светлаястрана.рф

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Происшествия
06.09.19 15:40
Авария на подстанции оставила без электроснабжения почти 9 тысяч челябинцев
Экономика
25.06.19 16:09
Энергетики пояснили южноуральцам, как корректно передать показания в июне
Происшествия
24.06.19 17:40
Предприятия-должники могут остаться без электроснабжения
Экономика
05.04.19 09:16
В Челябинской области сменится главный поставщик электроэнергии
Сегодня, 11:12
Компания «Интерсвязь» адаптируется к режиму самоизоляции пользователей
Сегодня, 10:24
В Челябинске сотрудники ГИБДД не допустили проведение нелегальных автогонок
Сегодня, 10:21
Митрополит Григорий призывает верующих молиться за врачей
Вчера, 19:21
Новый случай коронавируса в больнице Златоуста
Вчера, 18:45
Текслер: Социальная дистанция, масочный режим, санэпид требования по-прежнему обязательны для всех
Вчера, 17:45
Как выбрать бандаж для колена
Вчера, 14:54
Цифровой двойник поможет челябинским властям разобраться с ларьками
Вчера, 14:36
Попугай из челябинского приюта по кличке «Ленин» оказался «Крупской»
Вчера, 13:25
Напутствия выпускникам Челябинской области
Вчера, 12:56
Исторический музей приглашает на «последний звонок»
Культура
Сегодня, 11:13
С добрым утром, Урал!
Для вас поет Константин Калошин
Общество
Сегодня, 12:06
Управляющие компании Челябинска убивают микробов по поручению Натальи Котовой
Новости
Сегодня, 12:48
Общество
Подрядчики делают безопасными и качественными семь улиц Челябинска
Сегодня, 12:04
Происшествия
Мэра Чебаркуля, обвиняемого в получении взятки, отпустили под подписку о невыезде
Сегодня, 12:01
Экономика
Челиндбанк приглашает бизнес принять участие в бесплатном вебинаре
Сегодня, 11:51
Экономика
ВТБ выдал льготные кредиты на зарплату на 18 млрд рублей
Сегодня, 11:41
Экономика
«Уралкуз» начал производство новых марок сплавов для авиационных предприятий
Материалы рубрики
Сегодня, 12:48
Общество
Подрядчики делают безопасными и качественными семь улиц Челябинска
Сегодня, 11:12
Общество
Компания «Интерсвязь» адаптируется к режиму самоизоляции пользователей
Сегодня, 10:24
Общество
В Челябинске сотрудники ГИБДД не допустили проведение нелегальных автогонок
Вчера, 14:36
Общество
Попугай из челябинского приюта по кличке «Ленин» оказался «Крупской»
Вчера, 10:18
Общество
Мэрию и управление образования Еткульского района ждут повторные проверки
Теги
Челябэнерго
ПАО «Россети»
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика