Полностью восстановлено электроснабжение объектов, нарушенное шквалистым ветром

В Челябинской области завершен весь объём ремонтных работ на энергообьектах, повреждённых ураганом

Напомним, шквалистый ветер, пронесшийся 25 мая по Челябинской области, оставил без электроснабжения порядка 27 небольших населенных пунктов, которые запитаны от электросетевой инфраструктуры «Челябэнерго» (филиала «Россети Урал»).

Большая часть пострадавших потребителей оперативно была переключена на резервные схемы электроснабжения.

Как сообщили в пресс-службе Челябэнерго, специалисты энергокомпании занимались восстановительными работами в круглосуточном режиме. В восстановительных работах были задействованы 64 человека (сформированы 17 бригад) и 22 единицы спецтехники.

На семь утра 26 мая оставались отключенными потребители в Каслинском районе – в дерене Аллаки (80 человек) и в Каслях (ул. Ретнева, около 400 человек), а также деревне Даутово в Уфалейском районе (387 человек). В кратчайшие сроки и эти потребители были обеспечены электроэнергией.

В настоящее время все потребители получают электроэнергию в полном объеме. Специалисты лишь проводят точечные работы на воздушных линиях электропередачи 0,4 кВ по заявкам жителей.

Проконсультироваться и получить информацию по вопросам электроснабжения можно по номеру 8-800-2501-220 (звонок бесплатный). Также с энергетиками можно связаться и в приложении WhatsApp по номеру 8-912-2901-220. На сайте электросетевой компании работает Интернет-приемная. Также свою заявку можно оставить на федеральном ресурсе ПАО «Россети» - светлаястрана.рф