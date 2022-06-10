После вмешательства Скокова на улице Цвиллинга водители смогут увидеть дорожные знаки

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аша
Екатеринбург
Еткульский район
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Дело Александра Уфимцева
Пригородные поезда
Мирная миссия-2007
Спецоперация на Украине
Детское питание
С добрым утром, Урал!
Арест чиновников Озерска
Арест Юрия Серебренникова
Клещи
Выборы в Госдуму
Физкультминутки
Дело Продкорпорации
Бюджет
Дело Александра Макарова
Арест Николая Сандакова
Челябинск минирование
Тефтелев коррупция
Дело Артура Дамерта
Лесные пожары
Голодовка в Розе
Банкротство ЗМЗ
Дело Дмитрия Замятина
Коррупция в филиале ЧелГУ
Арест Ардабьевского
Арест Васькова
Уголовное дело Юревича
Война в Сирии
Протесты медиков
Зеленая революция
коронав
Бунт в копейской колонии
Метро в Челябинске
Педофилы
Крещение
Дело Извекова
Автовокзал Челябинск
Экспедиция ЧелГУ
Ситуация на Украине
Жизнь на минималках
Борьба с наркотиками
Физкультминутка
Учения стран ШОС
ЕГЭ
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Поправки в Конституцию
Здоровье
Мирная миссия-2007
Бюджет
Арест Николая Сандакова
Борьба с наркотиками
Дело Скрынника
С добрым утром, Урал!
День редких заболеваний
Спецоперация на Украине
Паводок
ЗСО
Дороги
Лесные пожары
Банкротство Уралбройлер
Педофилы
Дело Корецкого
Зеленая революция
Дело Александра Уфимцева
Экология
Анонсы
Переселение поселка Роза
Арест Юрия Серебренникова
Тефтелев коррупция
Уголовное дело Юревича
Учения стран ШОС
Клещи
Выборы в Госдуму
Дело Виктора Щекотова
Крещение
корона
Транспорт
Дело Жана Мезенцева
Дело Попова и Щербаковой
ЖКХ
Дело Артура Дамерта
Дело Александра Путина
Бунт в копейской колонии
Глазами краеведа
Жизнь на минималках
Дело Извекова
Мусор
Образование
Дело Дмитрия Замятина
Будь здоров
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Культура
Общество
Погода
Политика
Происшествия
Спорт
Среда обитания
Сюжет
Федерация
Экономика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
ГУ МВД России по Челябинской области опровергает размещенную в сети Интернет информацию о проведе
10.06.2022

Главк опровергает информацию о проведении оперативных мероприятий в отношении силовика из Магнитогорска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» Алёну Кожеву задержали
10.06.2022

Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Средняя общеобразовательная школа № 39 Магнитогорска (Челябинская область) объявила набор мальчик
10.06.2022

В Магнитогорске объявили набор в первый класс патриотической направленности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители челябинского микрорайона «Ньютон» разбили палаточный лагерь в лесу, который начали вырубат
10.06.2022

Благодаря властям

Челябинцы разбили палаточный лагерь на месте начавшейся в лесу стройки

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Американская администрация назвала «фиктивным» суд в Донецке над тремя иностранными наёмниками, в
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
10.06.2022

Американцы лицемерно сочувствуют приговорённым к расстрелу наёмникам
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.06.2022

Financial Times предрекает ЕС «месяцы несчастий» из-за санкций против РФ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.06.2022

Сбербанк выдал первую IT-ипотеку в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.06.2022

За сутки заболело ковидом 94 южноуральца, выздоровело 218, умер один
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.06.2022

Челябинский Миасс станет местом притяжения любителей покорять волны

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.06.2022

Златоуст и Верхнеуральск получат дополнительные средства на ремонт дорог
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.06.2022

Более 300 южноуральцев сыграют свадьбы в День семьи, любви и верности
Михаил Скоков
ГИБДД
ГУ МВД по Челябинской области
Общество
10.06.2022 13:09

После вмешательства Скокова на улице Цвиллинга водители смогут увидеть дорожные знаки

В главке обратили внимание на то, (после публикаций СМИ), что на некоторых участках проезжей части по улице Цвиллинга в настоящее время возникает проблема с видимостью знаков дорожного движения.

Как сообщили в региональном полицейском главке, главный полицейский Южного Урала Михаил Скоков поручил руководству управления Госавтоинспекции Челябинской области незамедлительно принять меры к устранению возникшей проблемы. Организация дорожного движения должна стать максимально прозрачной и понятной для автовладельцев., исключить причины и условия, способствующие нарушению правил дорожного движения водителями.

Ранее в адрес «Комитета дорожного хозяйства администрации  Челябинска» отделом ГИБДД УМВД России по городу Челябинску было вынесено представление об устранении нарушений и обеспечении видимости дорожных знаков 3.27, 8.24, 8.2.3 на участке дороги по улице Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Овчинникова. Получив предписание, сотрудники дорожного хозяйства приняли меры к устранению недостатков.

Кроме того, сотрудникам Госавтоинспекции дано поручение сегодня же провести дополнительную проверку, выявить все проблемные точки расположения дорожных знаков на этом участке и вместе с представителями администрации  Челябинска в кратчайшие сроки обеспечить устранение всех имеющихся недостатков.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», челябинские автомобилисты продолжают возмущаться тем, во что подрядчики с молчаливого согласия управления дорожного хозяйства администрации города превращают улицу Цвиллинга. Мало того, что под эгидой благоустройства остановочных комплексов сократилась ширина проезжей части, так  теперь там постоянные пробки.

Автор: Инна Шемаева
Михаил Скоков
ГИБДД
ГУ МВД по Челябинской области
Новости сюжета: Дороги
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.06.2022

Госэкспертиза потребовала устранить замечания по проекту реконструкции челябинской дороги на Агалакова

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.06.2022

Проезжую часть возле Шершневского водохранилища ждет новая жизнь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.06.2022

Проспекту Победы подготовиться: трамвайные остановочные комплексы здесь подвергнутся реновации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.06.2022

Путин: Как мы и договаривались, М-12 будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Власти Челябинска решили приостановить вырубку деревьев в районе Тополиной аллеи после того, как
Среда обитания

Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа

10.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Мэрия Челябинска сообщила о планах провести компенсационную высадку взамен тех деревьев, которые
Среда обитания

На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы

09.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске вчера, восьмого июня, открылся XXI Международный джазовый фестиваль «Какой удивитель
Культура

В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках

09.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Среда обитания

В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа

08.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Коронавирус

В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса

07.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В среду, восьмого июня, в Челябинске стартует Уральский профилактический Форум «
Общество

Южноуральцам предлагают бесплатно пройти ключевые обследования на Форуме здоровья

07.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
ГУ МВД России по Челябинской области опровергает размещенную в сети Интернет информацию о проведе
10.06.2022

Главк опровергает информацию о проведении оперативных мероприятий в отношении силовика из Магнитогорска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» Алёну Кожеву задержали
10.06.2022

Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Средняя общеобразовательная школа № 39 Магнитогорска (Челябинская область) объявила набор мальчик
10.06.2022

В Магнитогорске объявили набор в первый класс патриотической направленности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители челябинского микрорайона «Ньютон» разбили палаточный лагерь в лесу, который начали вырубат
10.06.2022

Благодаря властям

Челябинцы разбили палаточный лагерь на месте начавшейся в лесу стройки

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Американская администрация назвала «фиктивным» суд в Донецке над тремя иностранными наёмниками, в
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
10.06.2022

Американцы лицемерно сочувствуют приговорённым к расстрелу наёмникам
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

10.06.2022 13:42

Главк опровергает информацию о проведении оперативных мероприятий в отношении силовика из Магнитогорска

10.06.2022 13:29

Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция

10.06.2022 13:11

В Магнитогорске объявили набор в первый класс патриотической направленности

10.06.2022 13:09

После вмешательства Скокова на улице Цвиллинга водители смогут увидеть дорожные знаки

10.06.2022 12:48

Financial Times предрекает ЕС «месяцы несчастий» из-за санкций против РФ

10.06.2022 12:44

Челябинцы разбили палаточный лагерь на месте начавшейся в лесу стройки

10.06.2022 12:40

Сбербанк выдал первую IT-ипотеку в Челябинской области

10.06.2022 11:56

За сутки заболело ковидом 94 южноуральца, выздоровело 218, умер один

10.06.2022 11:52

Челябинский Миасс станет местом притяжения любителей покорять волны

10.06.2022 11:45

Американцы лицемерно сочувствуют приговорённым к расстрелу наёмникам

10.06.2022 11:37

Златоуст и Верхнеуральск получат дополнительные средства на ремонт дорог

10.06.2022 11:34

Более 300 южноуральцев сыграют свадьбы в День семьи, любви и верности

10.06.2022 11:29

Кафедральный собор Челябинска передал для Донбасса новую партию гуманитарной помощи

10.06.2022 11:15

У православных 11 июня - Троицкая вселенская родительская суббота

10.06.2022 10:41

С первого июня платежи южноуральцев за коммуналку вырастут в среднем на 3,4%

10.06.2022 10:29

В Каслях отреставрируют представляющее историческую ценность здание госпиталя

10.06.2022 10:19

Челябинские пенсионеры продолжают верить в денежную реформу

10.06.2022 10:18

Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа

10.06.2022 10:15

Акции «Внимание, переезд!» прошли в Челябинской области

10.06.2022 10:06

Южноуральцы могут поддержать бойцов ЛДНР

10.06.2022 10:02

В Челябинской области еще два выпускника удалены с ЕГЭ

09.06.2022 20:48

Холдинг “Фора-синема”

09.06.2022 20:44

Южно-Уральская торгово-промышленная палата проведет бесплатный мастер-класс для предпринимателей

09.06.2022 20:37

В Новосинеглазово создадут зону отдыха на берегу водоема

09.06.2022 20:35

Легендарные хиты группы «Кино» челябинцы услышат на спектакле-концерте «Последний герой»

09.06.2022 20:26

Подземный переход у Торгового центра в Челябинске приобрел новые краски

09.06.2022 19:37

Челябинцы сетуют по поводу отмены трамвайной остановки «Горсад имени Пушкина»

09.06.2022 17:59

Анонсы событий и мероприятий на 10 июня

09.06.2022 17:31

Утвержден единый стандарт поднятия флага и исполнения гимна в школах

09.06.2022 17:28

На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы

09.06.2022 17:27

ВТБ удвоил выдачу ипотеки на загородные дома

09.06.2022 16:46

Семь общественных пространств: в Челябинске назвали объекты благоустройства 2023 года

09.06.2022 16:42

ФСБ пресекла канал незаконного сбыта оружия

09.06.2022 16:40

УВЗ продемонстрировал новейший российский танк Т-90МС

09.06.2022 16:22

ММК подтверждает свои позиции в качестве лидера российского бизнеса

09.06.2022 15:42

В пятницу в Челябинской области вновь обещают дожди и грозы

09.06.2022 15:41

Денис Моисеев: Я готов в любой момент выехать на Донбасс

09.06.2022 15:21

В Челябинской области третьи сутки подряд растет число проходящих лечение от ковида

09.06.2022 14:49

В Красноармейском районе продолжается поиск пропавших рыбаков

09.06.2022 14:28

В Мягких кинотеатрах стартует показ комедии «Молодой человек»

09.06.2022 14:27

Ашу затопило. Люди не могут выйти из домов

09.06.2022 14:24

Челябинские предприятия увеличили производительность благодаря нацпроекту

09.06.2022 14:22

Пленный из ВСУ: На нас просто забили

09.06.2022 14:12

Челябинский театр современного танца покажет свои работы на новой площадке

09.06.2022 14:09

Экс-чиновник из Челябинска назначен замруководителя администрации главы ДНР

09.06.2022 14:06

Бывшими работниками «Городской среды» Челябинска занимаются силовики

09.06.2022 13:41

На День России в Челябинске установят 8-метровый флаг

09.06.2022 13:39

Челябинский НХТ закрыт на ремонт, но не закрыт для зрителей

09.06.2022 13:08

Генпрокуратура России проверит законность вырубки челябинского леса на Тополинке

09.06.2022 12:56

Челябинские садоводы смогут добираться до своих участков с большим комфортом

09.06.2022 12:55

Текслер встретился с высокопоставленными силовиками

09.06.2022 12:37

Текслер: Там, где главы сильные, все вопросы решаются

09.06.2022 12:35

Из Челябинской области отправили очередную партию гуманитарной помощи жителям Донбасса

09.06.2022 11:56

В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках

09.06.2022 11:44

Каменный дом Федора Серебровского в центре Челябинска признан достойным включения в госреестр ОКН

09.06.2022 11:02

Челябинцы могут внести свой вклад в проект благоустройства нового сквера на ЧМЗ

09.06.2022 10:49

Экс-директор хлебокомбината Копейска, создавший ОПГ, объявлен в розыск

09.06.2022 10:34

В Челябинске СК «Стройдом» начинает большую стройку в районе Карпового пруда

09.06.2022 10:32

ММК принял участие во всероссийском саммите «Корпоративные закупки-2022»

09.06.2022 10:31

Текслер: Почему кто-то может на 100% законтрактоваться, а кто-то не может и на 30%

09.06.2022 10:29

Текслер поручил главам держать на контроле газификацию

09.06.2022 10:12

Губернаторы регионов УрФО соберутся в Челябинской области накануне длинных выходных

09.06.2022 09:41

Текслер – главам: Проследите, чтобы периоды отключения воды не превышали нормативных сроков

08.06.2022 17:55

Челябинский повар попытается стать частью «битвы» Ивлева и Агзамова

08.06.2022 17:44

«Семейное подворье» из Сосновского района получило грант минсельхоза России

08.06.2022 17:41

Челябинский облсуд оставил Байдавлета Тайбергенова под стражей

08.06.2022 17:38

Пленный украинец: Командование нас кинуло

08.06.2022 17:37

Под Кыштымом пройдет знаменитый фестиваль из Книги рекордов России

08.06.2022 17:31

В центре Челябинска на месте заброшенных гаражей создали уютное место для отдыха

08.06.2022 17:15

Анонсы событий и мероприятий на девятое июня

08.06.2022 17:11

В четверг в Челябинской области тепло, ветрено, местами дожди и грозы

08.06.2022 17:09

Экс-чиновник из Челябинска осужден за разглашение гостайны

08.06.2022 16:50

Парламентарии Челябинской области держат на контроле вопросы газификации

08.06.2022 16:38

Гособвинение запросило для депутата Белоусова 14 лет колонии

08.06.2022 16:36

В Верхнем Уфалее за сутки выпало 40% месячной нормы осадков

08.06.2022 16:34

Госэкспертиза потребовала устранить замечания по проекту реконструкции челябинской дороги на Агалакова

08.06.2022 16:34

ВТБ повышает доходность по краткосрочным вкладам

08.06.2022 16:13

Россиян ожидают длинные выходные и короткая рабочая неделя

08.06.2022 16:08

Завершение строительства склада концентратов ЧЦЗ улучшит экологическую ситуацию в Челябинске

08.06.2022 15:55

Размеры пособий по беременности и родам для студенток

08.06.2022 14:39

Челябинск через неделю примет ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского

08.06.2022 14:32

К пациентам Челябинской областной клинической больницы не подберется ни один микроб

08.06.2022 14:21

Алексей Текслер обсудил перспективы развития нового совместного предприятия на базе ЧТЗ 

08.06.2022 14:03

В Челябинской области появится китайско-российская лаборатория по промышленному Интернету

08.06.2022 14:01

Новый фильм Александра Ханта покажут в Челябинске до премьеры

08.06.2022 13:59

Копейчане шутят, что вместо грибной поляны им нужен нормальный асфальт

08.06.2022 13:17

Для поездки в Казахстан теперь не нужно предъявлять ПЦР-тест и сертификат о вакцинации

08.06.2022 12:34

Финны называют вступление своей страны в НАТО «сумасшествием» и «переворотом»

08.06.2022 12:29

В Челябинской области соберутся снайперы со всей России

08.06.2022 12:08

Парковка на Театральной площади Челябинска стала более светлой

08.06.2022 12:06

В Первомайском демонтировано здание, в котором погиб подросток

08.06.2022 12:05

Вмешалась прокуратура: коркинцы не будут платить за отопление помещения магазина

08.06.2022 12:01

В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа

08.06.2022 11:34

В Челябинске снесут несколько десятков сухих деревьев

08.06.2022 11:30

Подросток из Снежинска насмерть забил свою пьяную мать

08.06.2022 11:18

«Лес» и «Аленький цветочек» - две премьеры «Омнибуса» для следующего, 103-го сезона

08.06.2022 11:07

Сенатор Павлова просит Генпрокурора провести проверку законности решения властей об обязательной вакцинации

08.06.2022 11:01

Сотрудники УФСБ пресекли канал сбыта фальшивых денег

08.06.2022 10:59

В Чебаркуле от бешенства погибла 15-я с начала года собака

08.06.2022 10:47

В Магнитогорске благоустроят один из старейших скверов