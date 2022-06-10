10.06.2022
Financial Times предрекает ЕС «месяцы несчастий» из-за санкций против РФ
10.06.2022
Сбербанк выдал первую IT-ипотеку в Челябинской области
10.06.2022
За сутки заболело ковидом 94 южноуральца, выздоровело 218, умер один
10.06.2022
Челябинский Миасс станет местом притяжения любителей покорять волны
10.06.2022
Златоуст и Верхнеуральск получат дополнительные средства на ремонт дорог
10.06.2022
Более 300 южноуральцев сыграют свадьбы в День семьи, любви и верности
После вмешательства Скокова на улице Цвиллинга водители смогут увидеть дорожные знаки
08.06.2022
Госэкспертиза потребовала устранить замечания по проекту реконструкции челябинской дороги на Агалакова
06.06.2022
Проезжую часть возле Шершневского водохранилища ждет новая жизнь
03.06.2022
Проспекту Победы подготовиться: трамвайные остановочные комплексы здесь подвергнутся реновации
03.06.2022
Путин: Как мы и договаривались, М-12 будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска
Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа
10.06.2022
На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы
09.06.2022
В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках
09.06.2022
В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа
08.06.2022
В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
07.06.2022