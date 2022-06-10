После вмешательства Скокова на улице Цвиллинга водители смогут увидеть дорожные знаки

В главке обратили внимание на то, (после публикаций СМИ), что на некоторых участках проезжей части по улице Цвиллинга в настоящее время возникает проблема с видимостью знаков дорожного движения.

Как сообщили в региональном полицейском главке, главный полицейский Южного Урала Михаил Скоков поручил руководству управления Госавтоинспекции Челябинской области незамедлительно принять меры к устранению возникшей проблемы. Организация дорожного движения должна стать максимально прозрачной и понятной для автовладельцев., исключить причины и условия, способствующие нарушению правил дорожного движения водителями.

Ранее в адрес «Комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска» отделом ГИБДД УМВД России по городу Челябинску было вынесено представление об устранении нарушений и обеспечении видимости дорожных знаков 3.27, 8.24, 8.2.3 на участке дороги по улице Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Овчинникова. Получив предписание, сотрудники дорожного хозяйства приняли меры к устранению недостатков.

Кроме того, сотрудникам Госавтоинспекции дано поручение сегодня же провести дополнительную проверку, выявить все проблемные точки расположения дорожных знаков на этом участке и вместе с представителями администрации Челябинска в кратчайшие сроки обеспечить устранение всех имеющихся недостатков.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», челябинские автомобилисты продолжают возмущаться тем, во что подрядчики с молчаливого согласия управления дорожного хозяйства администрации города превращают улицу Цвиллинга. Мало того, что под эгидой благоустройства остановочных комплексов сократилась ширина проезжей части, так теперь там постоянные пробки.