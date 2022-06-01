Водители: улица Цвиллинга стала местами однополосной с перронами как для электричек

Челябинские автомобилисты продолжают возмущаться тем, во что подрядчики с молчаливого согласия управления дорожного хозяйства администрации города превращают улицу Цвиллинга. Мало того, что под эгидой благоустройства остановочных комплексов сократилась ширина проезжей части и теперь там постоянные пробки, так еще и новые остановки «растут» на мизерном расстоянии друг от друга.

От такой «реновации» впору попасть в реанимацию, сетует водитель такси Сергей Михайлов. Он за рулем добрый десяток лет. Чтобы быстрей попасть к клиенту в центре города всегда выбирал улицу Цвиллинга. Поток машин небольшой, качество дорожного покрытия хорошее. Сейчас эту улицу он объезжает стороной – дворами короче и быстрее.

«После того, как стали делать остановки, ездить невозможно. Для машин осталась одна полоса всего. Сейчас еще и на площади Революции в сотне метров от остановки стали делать новую. И все это происходит с заужением проезжей части. Пробка начинается от проспекта Ленина и это еще не в час пик. Совсем чиновники головой не думают», - возмущается водитель Сергей Михайлов.

Действительно недалеко от остановки на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга дорожники приступили к возведению новой остановки – на перекрестке улиц Цвиллинга и Тимирязева. Вот только вопрос – зачем она нужна? Между остановкой на площади Революции и этой новой и ста метров нету. А длина новой остановки – только вдумайтесь – метров 50 или 70.

Кстати, согласно ГОСТ, расстояние между остановочными пунктами на линиях пассажирского транспорта общего пользования должно приниматься в пределах населенных пунктов для автобусов, троллейбусов и трамваев 400-600 метров, экспрессных автобусов и скоростных трамваев 800 - 1200 метров. Об этом говорится в «КонсультантПлюс».

«Нам сказали, мы делаем. Сейчас снимаем слой асфальта, потом приступим к дальнейшим работам», - рассказал представитель подрядчика Зураб.

Работы по благоустройству остановочных комплексов ведет ООО «УралДорСтрой» в рамках заключенного с комитетом дорожного хозяйства администрации Челябинска муниципального контракта на ремонт остановок на улице Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Торговой. Стоимость работ составляет 58 миллионов рублей.

В управлении дорожного хозяйства администрации города ранее заверяли, что рамках реализации ремонтных мероприятий на улице Цвиллинга будут установлены новые удерживающие ограждения экранного типа, ограничивающие выход людей на проезжую часть, а полосы движения будут приведены к нормативному значению.

Возникает у горожан также вопрос и к другим остановкам, в частности, к остановке у перекрестка улиц Цвиллинга и Орджоникидзе. В региональном полицейском главке ранее заявляли, что учтены все жалобы и будет уменьшена ширина посадочной площадки, что обеспечит ширину проезжей части для двух полос движения по 3,25 метра каждая. Но на деле это не так. Визуально видно, что остановка там вряд ли появится. По крайней мере под нее заложено не более метра (это расстояние от рельсов). А реально движение получается однополосным.

Если поразмыслить над данной ситуацией, то можно сделать вывод «по Черномырдину»: хотели, как лучше, а получилось, как всегда. Ну нет у челябинских водителей и дорожников взаимопонимания и все тут. А знаете почему? Потому что дорожники продолжают наступать на старые грабли. Не было информационной подготовки в ситуации с Комсомольским проспектом, нет ее и сейчас с улицей Цвиллинга. Даже гаишники узнают о замыслах дорожников, что называется, по факту, что уж говорить про горожан. Неужели не понимали, что будет резонанс? Подготовились бы, показали картинки, выслушали критику и, быть может, предотвратили бы негатив. А у нас ведь как: «пипл все схавает», собака лает – караван идет. Критиковали-критиковали Комсомольский проспект, ошибки вроде бы признали, а переделать нельзя – проект нужен, хотя начинали без проекта. В общем прав Черномырдин: получилось, как всегда.