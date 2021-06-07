Посол Италии в России впечатлился граффити с Давидом в Челябинске

Посол Италии в России Паскуале Терраччано впечатлился граффити «Цифровой Давид», размещенном на здании «Ростелекома» в Челябинске.

В официальном письме провайдеру высокопоставленный дипломат отметил, что знаменитая итальянская скульптура Давида широко известна русской аудитории, а воспроизведение ее через современные формы стрит-арта впечатляет.

Господин Терраччано поблагодарил инициатора проекта компанию «Ростелеком» за проявленную инициативу, обращенную к широкой аудитории. «Это укрепляет культурные связи между нашими странами и питает естественную взаимную симпатию между итальянским и русским народами», − сказал Посол Италии в России.

Напомним, ранее граффити на здании «Ростелекома» в Челябинске - Давид великого Микеланждело - очаровало мэра Флоренции. Глава итальянского города Дарио Нарделла прислал видеообращение к жителям южноуральской столицы, восхитился стрит-артом, поблагодарил за эту инициативу и пожелал жителям Челябинска здоровья.

Видеоролик с ответным обращением челябинцев компания «Ростелеком» перевела на итальянский язык и отправила господину Нарделле вместе с эксклюзивным подарком − свитшотом с изображением челябинского «Давида».

На прошедшем в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о креативной индустрии Южного Урала, продемонстрировал участникам и гостям мероприятия свитшот, а также отметил проект, реализованный провайдером, как один из самых креативных в регионе.

«Благодаря таким креативным историям мы дружим и с Флоренцией. Здорово, что ее жители теперь знают, что есть такой город Челябинск. Город не только с огромным промышленным потенциалом, но и возможностями для создания новых проектов в области культуры и искусства», - отметил Алексей Текслер.

Как сообщает пресс-служба Ростелекома, работы по созданию граффити с изображением «Цифрового Давида» авторства итальянского скульптора Микеланджело были завершены в октябре 2020 года. Античный красавец изображен в стильном деловом костюме с актуальными атрибутами современной жизни: беспроводными наушниками и планшетом. Для создания граффити «Ростелеком» предоставил фасад собственного здания на Комсомольском проспекте, д. 55, расходные материалы и спецтехнику. На рисунок площадью 350 квадратных метров ушло 120 литров краски. Работа выполнена художниками Graffiti Russia.

Событие символично, ведь в России и Италии 2021 и 2022 годы являются перекрестными Годами музеев.