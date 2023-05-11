Посылки в зону СВО теперь можно отправить бесплатно

В почтовых отделениях Челябинской области, как и по всей стране, можно бесплатно отправить посылки военным в зону специальной военной операции (СВО). Вес каждой не должен превышать десять килограммов.

Бесплатные посылки можно оформить только в почтовых отделениях.

Передавать отправление оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой должен быть меньше десять килограммов, сообщили в пресс-службе Почты России.

Посылки со всей страны попадают в логистический центр Почты в Москве. Здесь Почта передает их представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.

Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт центре Почты России по телефон 8-800-100-00-00.