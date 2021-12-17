Позаботиться обо всём: в СберБанк Онлайн уральцы смогут копить при помощи страхования с доходностью до 7% годовых

Сбер вывел ещё одну программу накопительного страхования жизни (НСЖ) от «СберСтрахование жизни» в мобильное приложение СберБанк Онлайн. Теперь клиенты могут оформить договор по программе «Билет в будущее» на срок от 1 года. При выборе параметров продукта (срочность, регулярность и сумма взносов) пользователь сразу увидит сумму накоплений и годовую доходность.

В СберБанк Онлайн пока выведена базовая версия программы с фиксированным набором рисков. Программа позволяет получить гарантированную доходность — до 7% годовых (в зависимости от выбранных условий).

Копить с «билетом» можно в течение 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 и 15 лет. Деньги можно вносить единовременно или в рассрочку (ежемесячно или ежегодно). Минимальный взнос — 2000 рублей, минимальная сумма накоплений — 42 тыс. рублей.

Оформить полис НСЖ по программе «Билет в будущее» можно в разделе «Инвестиции и накопления» на главной странице СберБанк Онлайн. Помимо страховой защиты полисы НСЖ имеют такие преимущества, как специальный юридический статус, обеспечивающий неприкосновенность капитала при имущественных спорах, а также налоговые преференции (при оформлении программы на срок более 5 лет каждый год можно получать налоговый вычет до 15 600 рублей).

Игорь Кобзарь, генеральный директор СберСтрахования жизни:

«Запуск "Билета в будущее" в онлайн-канале — ещё одно напоминание о том, как легко и быстро можно начать формировать накопления на любые цели. Цифровой сервис и базовая версия программы позволили нам предложить более высокую доходность. Клиенты будут получать доходность на уровне депозитов или выше них, пользуясь при этом страховой защитой. Эти преимущества получится протестировать и на коротком горизонте: оформлять полисы можно на срок от одного года. Человек — дитя привычки. Мы надеемся, что позитивный опыт накопления при помощи страхования на коротком горизонте станет важным стимулом к более долгосрочному финансовому планированию».

В отделениях Сбера программа «Билет в будущее» доступна в трёх версиях: базовая, расширенная и детская. Расширенная программа, помимо базовых рисков, защищает клиента на случай получения инвалидности. Детская программа распространяет страховую защиту не только на взрослого, но и на ребёнка.

С начала 2021 года договор НСЖ по программе «Билет в будущее» заключил каждый десятый. В 77% случаев программу выбирают женщины. 40% «билетов» с начала года оформили молодые клиенты до 35 лет, столько же пришлось на лиц в возрасте 36–45 лет.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

«Челябинцы пробуют новые способы защиты и преумножения капитала: быстро меняющийся мир подталкивает горожан к альтернативным инструментам. Среди них — накопительное страхование жизни. С начала 2021 года жители Челябинска заключили почти в три раза больше договоров по программе НСЖ "Билет в будущее", чем в прошлом. Каждый пятый (20%) держатель такого полиса планирует формировать сбережения в течение 6 и более лет. В среднем при помощи "билетов" наши клиенты из Челябинска откладывают более 300 тыс. рублей, чаще всего — за пятилетний срок».