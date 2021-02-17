Пожарный десант

Южноуральские пожарные продолжают профилактические рейды и беседы с жителями Челябинской области. Количество возгораний в регионе продолжает расти.

Сотрудники пожарных частей Аши, Сима, Катав-Ивановска и Усть-Катава совместно с представителями отдела надзорной деятельности, полиции, органов социальной защиты населения усиленно провели профилактические рейды по неблагополучным семьям, частным и многоквартирным домовладениям, побывали в местах общего пользования. В задачи подобных рейдов входит массовое обучение и разъяснение правил пожарной безопасности в быту, с целью профилактики пожаров и гибели на них людей.



«Особое внимание уделяется многодетным семьям, находящихся в социально-опасном положении это семьи «группы риска». С семьями, где проживают малолетние дети, проверяются условия проживания и воспитания детей. Дополнительно проводятся беседы о недопустимости оставления детей без присмотра старших, тем более закрывать их дома одних на ключ», - сообщили в пожарно-спасательном гарнизоне Ашинского района.

Львиная доля пожаров происходит в выходные дни, когда родители, зачастую, злоупотребляют спиртными напитками, а дети предоставлены сами себе, соответственно, и риск возникновения пожара в их жилье, значительно возрастает.

В ходе проверок сотрудники МЧС обращают внимание на эксплуатацию электрического и газового оборудования, печного отопления и источников отрытого горения. Проводят противопожарные инструктажи, указывают на выявленные нарушения по пожарной безопасности, дают рекомендации по их устранению.



Добавим, что с начала 2021 года пожарными обследовано 3195 частных домовладений. Мерам пожарной безопасности проинструктировано 4373 граждан. Среди населения распространены листовки о соблюдении требований пожарной безопасности, газового и электрооборудования.

По оперативным данным за период с первого января по 16 февраля 2021 года в зоне ответственности Ашинского пожарно-спасательного гарнизона произошло 30 пожаров.

При обнаружении возгорания или нештатной чрезвычайной ситуации звоните «101» или «112».