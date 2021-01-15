В Челябинской области справились с ковидом более 26 тысяч жителей

Пожилым южноуральцам объяснили, где поставить прививку от ковида и какие могут быть последствия

Жители Челябинской области в возрасте 65 лет и старше, имеющие хронические заболевания, могут вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Минздрав объяснил, куда нужно обратиться, что не нужно делать до и после прививки и какие могут быть побочные эффекты.

На этой неделе участковые терапевты начали обзвон групп риска и приглашают привиться. Это, прежде всего, пожилые люди, страдающие сахарным диабетом, артериальной гипертензией и другими хроническими заболеваниями. Им важно пройти вакцинацию в связи с более высоким риском тяжелого течения COVID-19.

«Всем желающим привиться также можно обратиться в лечебное учреждение по месту жительства. Пациента включат в списки и при прибытии партии вакцины пригласят на прививку», - рассказала заведующая поликлиникой Областной Клинической больницы №2 Анна Авладеева.

В поликлинике человек заполняет анкету и добровольное согласие, после чего проходит осмотр врача и ставит вакцину. Все процедуры абсолютно бесплатны, отмечают в минздраве.

Накануне первые желающие челябинцы старшего возраста уже поставили прививку в поликлинике областной больницы №2. «Страшно не было. Приняли очень хорошо, измерили уровень кислорода в крови, рассказали подробно, какие могут быть осложнения. Надеюсь, что все будет хорошо. Теперь будем ждать, когда второй раз пойдем на прививку», - рассказала Антонида Хижняк.

По инструкции, необходимо ставить вакцину дважды с интервалом 21 день. После чего, по заверениям производителя, вырабатывается иммунитет сроком на два года.

В Магнитогорске 69-летняя врач-невролог поликлиники профосмотров горбольницы №2 Ирина Исланова поставила уже две прививки. «Первую прививку я поставила 10 декабря, перенесла очень хорошо. Вторую – утром 31 декабря, – поделилась доктор. - Считаю, если есть возможность привиться, нужно идти и делать. Исключение – дети до 18 лет, беременные женщины и люди с аллергическими реакциями, но в этом случае решение о вакцинации примет врач».

Южноуральцев предупреждают, после вакцинации у некоторых пациентов могут возникнуть побочные эффекты - повышение температуры, головные боли. «В этом нет ничего страшного, это нормальная реакция организма, которая проходит спустя небольшой промежуток времени»», - успокаивает Анна Авладеева напоминает, что после прививки не рекомендуется употреблять алкоголь, посещать баню или сауну.

«Я не боюсь, что у вакцины могут быть последствия, последствия коронавируса на мой взгляд гораздо опаснее! Мы с детства ставим прививки и считаем это правильным», - поделились пенсионеры Нина и Михаил Беседины, которые также вакцинировались в числе первых.

Напомним, к настоящему моменту в область поступило 11 тысяч 800 доз вакцины от коронавирусной инфекции. До конца февраля 2021 года в регион планируется поставка еще 151 тысячи доз.

«Вакцина одобряется для широкого использования, она тщательно проверяется, проводится регулярный мониторинг и отслеживание. Вакцины помогают предотвратить смертельные болезни, а также тяжёлые осложнения и последствия от них, обеспечивают лучший иммунитет», - отмечают в минздраве.

С первого февраля 2021 года на портале Госуслуг начнёт работать единый сервис для записи на вакцинацию, разработанный Минздравом РФ.

В первую очередь в Челябинской области вакцинируются медицинские и социальные работники, учителя школ, преподаватели вузов и ссузов, сотрудников МВД, сотрудники предприятий (начнут с тех, где есть свои медпункты), студенты, волонтеры, южноуральцы старше 65 лет, имеющие хронические заболевания.