Предотвращают вандализм и сокращают количество преступлений: «Ростелеком» расширяет зоны видеонаблюдения в Челябинской и соседних областях

«Ростелеком» расширил систему видеонаблюдения на улицах Тобольска Тюменской области. Специалисты смонтировали еще 163 камеры на 98 объектах города. Челябинские журналисты познакомились с положительным опытом их установки.

Красная площадь и белокаменный Тобольский кремль – место, куда в первую очередь приезжают туристы. Так и журналисты из Челябинска решили познакомиться с цифровыми видеоинспекторами прямо в историческом центре города. Однако замечаешь их не сразу. Камеры идеально вписаны в ландшафт: специалисты «Ростелекома» устанавливают их на специально поставленных для этого столбах. Фиксация с таких видеокамер ведется круглосуточно. Это позволяет в реальном времени наблюдать за обстановкой в городе и оперативно реагировать на правонарушения.

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«Камеры видеонаблюдения в Тобольске подключены к региональной системе “Безопасный город”. Сотрудники полиции и единой дежурно-диспетчерской службы могут в режиме реального времени следить за обстановкой на улицах оперативно реагировать на нештатные ситуации. Благодаря внедрению системы видеонаблюдения в городе последние годы стабильно снижается процент зарегистрированных преступлений в общественных местах», – отмечает глава города Тобольска Максим Афанасьев.

Всего сегодня в культурной столице региона работает 496 камер видеонаблюдения «Ростелекома», которые взяли под наблюдение аллеи, большой и малый гостевые туристические маршруты города, парки, скверы, въезды и выезды с дворовых территорий, а также городские спортивные комплексы. У всех камер – широкий угол обзора и инфракрасная подсветка, а корпусы цифровых помощников защищены от влаги и пыли.

«Для организации подобных проектов необходимы высокоскоростные каналы связи. Наша компания обладает необходимой инфраструктурой, чтобы успешно реализовать техническую часть проекта. Проект реализуется полностью за счет средств компании и на базе собственной телекоммуникационной инфраструктуры. Изображение с камер передается в центр обработки данных правительства Тюменской области по защищенному высокоскоростному каналу связи», – говорит директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» Владимир Барвинский.

Камеры работают в формате Full HD не только 24 на 7, но и в любое время года, даже при низких температурах воздуха до −50 ℃. Возможности применения интеллектуального видеонаблюдения не ограничиваются только контролем городских пространств. Кроме обеспечения безопасности, системы видеонаблюдения можно использовать в коммунальном хозяйстве для оценки качества уборки дворовых территорий. Также камеры могут применять госучреждения, заводы, фабрики, спортивные, досуговые и коммерческие организации для отслеживания потока клиентов и наблюдения за обстановкой в онлайн-режиме.

«Мы готовы устанавливать камеры видеонаблюдения в разных районах, подстраивая параметры продукта под каждый муниципалитет и его задачи. В первую очередь это социальный проект. Мы выступаем за безопасность в городе, за благополучие жителей», – добавляет директор сервисного центра города Тобольска филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» Ленар Курманов.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», национальный провайдер цифровых сервисов компания «Ростелеком» оборудовала системой облачного видеонаблюдения семь муниципальных пляжей столицы Южного Урала. Современные IP-камеры круглосуточно в онлайн-режиме ведут запись событий на «Городском», «Новороссийском», «Смолинском», «Спортивном», «Чуриловском», «Шершневском» местах отдыха, а также пляже «Белый парус». Видеопоток транслируется в систему «Единой дежурно-диспетчерской службы – 112 города Челябинска».