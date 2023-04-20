При челябинском заводе откроют исправительный центр для осужденных к принудительным работам

При челябинском предприятии для осужденных к принудительным работам построят общежитие и создадут около трехсот рабочих мест.

Изолированный участок, функционирующий как исправительный центр, появится в 2023 году на территории Челябинского кузнечно-прессового завода и будет оборудован всем необходимым для трудоустройства и проживания трехсот человек. Соглашение о сотрудничестве предприятия с ГУФСИН России по Челябинской области уже заключено.

В настоящее время первые осужденные уже приступили к работе на заводе.

Они трудятся разнорабочими – занимаются благоустройством территории. В их обязанности входят ремонтные работы, посадка, подрезание деревьев и многое другое. В дальнейшем им будет доступен более широкий перечень рабочих специальностей – таких, как токарь, фрезеровщик, сварщик, маляр.

«Уголовное наказание в виде принудительных работ – это альтернатива лишению свободы, призванная через приобщение к труду помочь осужденным социализироваться, освоить новые профессии и стать правопослушными гражданами. Назначаются принудительные работы за совершение преступлений небольшой или средней тяжести, а также в связи с заменой лишения свободы на более мягкий вид наказания», - рассказал заместитель начальника отдела по организации наказаний, не связанных с изоляцией от общества, ГУФСИН России по Челябинской области Алексей Кондратенко.

Он также подчеркнул, что трудоустраиваются осужденные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Отказаться от предложенной работы они не вправе. При этом часть их заработной платы удерживается в доход государства (от пяти до 20 процентов согласно приговору суда), часть идет на погашение исковых обязательств, если таковые имеются.

Кроме того, за счет собственных средств осужденные покупают себе одежду, обувь и продукты питания, ежемесячно оплачивают расходы на оплату коммунально-бытовых услуг.

Как показывает практика, случаи уклонения осужденных от выполнения работ практически исключены, ведь тогда наказание без изоляции от общества для них может быть заменено на реальный срок в исправительном учреждении.

На Южном Урале принудительные работы стали применять одними из первых в стране. В декабре 2017-го года начал функционировать исправительный центр №1, расположенный в поселке Октябрьский Копейска. Его общая площадь превышает полторы тысяч квадратных метров. В центре оборудованы рабочие кабинеты сотрудников, дежурная часть, жилые секции, обеденный зал, санитарные узлы, комнаты для стирки вещей. Имеются помещения для проведения воспитательной работы с осужденными, библиотека и комната для религиозных обрядов. Объект оснащен видеоконтролем и инженерными средствами надзора. Рассчитан центр на 115 человек (мужчин и женщин).

В 2020-м году введен в эксплуатацию УФИЦ при ИК-1 ГУФСИН России по Челябинской области (участок, функционирующий как исправительный центр). Его лимит наполнения составил 50 человек.

В мае 2022 года в Челябинске состоялось открытие ИЦ-2. Четырехэтажное здание также соответствует всем необходимым требованиям. Проживают в нем одновременно 150 мужчин.

Как отмечают в пресс-службе регионального ГУФСИН, до конца текущего года в Челябинской области планируется открытие еще двух новых центров при предприятиях, где осужденные будут жить и работать.