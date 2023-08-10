10.08.2023
Петр Решетников лично проверил состояние кыштымской развалюхи на улице Ичевой
10.08.2023
Два района Челябинска защитят от клещей
10.08.2023
В Копейске загорелся пристрой производственного цеха
10.08.2023
Челябинск с успехом проводит крупные старты по спортивному ориентированию
10.08.2023
Археологическая сенсация: в Варненском районе открыто новое поселение «Страны городов»
10.08.2023
Сегодня недалеко от Миасса прогремят взрывы, жителей просят не пугаться
Приближается сезон гриппа и южноуральцам советуют заранее вакцинироваться
23.03.2023
Определены штаммы гриппа, которые войдут в вакцину в новом эпидсезоне
15.12.2022
Владимир Путин вакцинировался от гриппа и коллегам посоветовал
24.11.2022
В Челябинской области выявлены первые случаи свиного и гонконгского гриппа
16.11.2022
В Челябинской области растет число заболевших ОРВИ
Текслер: Красноармейский район развивается, но динамику нужно ускорять
09.08.2023
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
08.08.2023
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023