Приближается сезон гриппа и южноуральцам советуют заранее вакцинироваться

Первая партия вакцины против гриппа поступит в Челябинскую область на следующей неделе и затем стартует прививочная кампания, сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«В течение 7-10 дней ждем первую поставку вакцины – это 225 тысяч 490 доз», - рассказала первый замглавы региона.

Всего в регионе в этом сезоне планируется вакцинировать 60% жителей - 2,2 миллиона человек. «Этого должно быть достаточно, чтобы сформировался так называемый коллективный иммунитет», - подчеркнула Гехт.

Роспотребнадзор рекомендует поставить прививку от гриппа уже в августе-сентябре.

Вакцинация от гриппа рекомендована всем группам населения, но особенно показана детям с шести месяцев и пенсионерам, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным, а также лицам из групп профессионального риска - медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

В области продолжат свою работу мобильные вакцинальные бригады. Это позволит увеличить охват по вакцинации как в трудовых коллективах, так и в местах большого скопления людей – парках, торгово-развлекательных центрах и так далее.

Напомним, эксперты ВОЗ рекомендовали включить в состав трехвалентных гриппозных вакцин на сезон 2023-2024 год два компонента по гриппу А подтипов A(H1N1) pdm09 (называемый в народе «свиной» грипп) и A(H3N2), а также один компонент гриппа В (викторианский).

В квадривалентные вакцины включать четыре штамма: два компонента по гриппу А подтипов A(H1N1) pdm09 и A(H3N2) и два компонента по гриппу В (викторианский и ямагатский).

Напомним, пандемия «свиного гриппа» была в 2009 году. В сезонах 2020/2021 и 2021/2022 годов коронавирус не дал разгуляться другим вирусным инфекциям. В сезоне 2022/2023 годов грипп вновь заявил о себе. Регистрировались случаи «свиного» и гонконгского гриппа (вызывается серотипом H3N2 вируса гриппа А), вирусы В.

Многие болеют гриппом всего лишь несколько дней, перенося заболевание амбулаторно, но возможно и тяжёлое течение болезни, вплоть до летальных исходов, отмечают в центре профилактики.

При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания, кроме этого, заболевание опасно своими осложнениями. Среди них – пневмония, бронхит, отит, синусит, ринит. Возможно и негативное воздействие на сердечно-сосудистую (миокардит, перикардит) и нервную (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии) системы.