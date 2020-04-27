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Прибывших из ОАЭ южноуральцев доставили в «Изумруд», беременная осталась в Екатеринбурге

Общество
Сегодня, 09:35
Автор: 
Олеся Денисова

В воскресенье, 26 апреля, вечером в международный аэропорт «Кольцово» (Екатеринбург) прибыл чартерный рейс из Объединенных Арабских Эмиратов.

На борту воздушного судна находились девять жителей Челябинской области, в том числе одна беременная женщина.

Как сообщили в правительстве области, в аэропорту южноуральских пассажиров встретили сотрудники регионального Роспотребнадзора и министерства здравоохранения. У всех пассажиров измеряли температуру, осмотрели, взяли анализ на коронавирусную инфекцию.

Прилетевшая из ОАЭ беременная женщина из Челябинской области приняла решение остаться на обсервацию в Екатеринбурге. Еще восемь прибывших южноуральцев решили вернуться в свой регион.

Их на специальном автобусе в сопровождении ГИБДД доставили в пункт временного размещения - санаторий «Изумруд». Изначально туристов планировали разместить в санатории «Сосновая горка», расположенном на берегу озера «Еловое» в Чебаркульском районе. Но потом решение было изменено.

Напомним, в воскресенье, 19 апреля, в Екатеринбург прибыл спецборт из Таиланда, на котором находилось 43 жителя Челябинской области. Они размещены в Челябинском областном реабилитационном центре на озере Смолино.

В ночь с 21 на 22 апреля в Кольцово прибыли 43 южноуральца из Турции. Их разместили на двухнедельный карантин в санатории «Изумруд».

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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