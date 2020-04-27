В Челябинскую область прибывает новая группа туристов из-за рубежа

В понедельник, 27 апреля, в международном аэропорту Толмачево (Новосибирск) приземлился специальный рейс из Камрани (Вьетнам).

«27 апреля сотрудники Генерального консульства России в Хошимине оказали содействие в отправке рейса авиакомпании «S7 Airlines» по маршруту Камрань-Новосибирск-Иркутск, которым на Родину вылетело 182 соотечественника», - сообщается на официальной странице Консульства. - Данному вылету предшествовала эвакуация 24 граждан с острова Фукуок. Россиян вывозили паромом и автобусом в условиях ограничений передвижения по стране, введенных Правительством СРВ в рамках профилактики и борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

На борту воздушного судна, летевшего по маршруту Камрань-Новосибирск-Иркутск, в числе 182 пассажиров было трое жителей Челябинской области.

Как сообщил на брифинге губернатор Алексей Текслер, изначально планировали полететь в Новосибирск большее число южноуральцев, находящихся сейчас во Вьетнаме. Но в последний момент часть из них отказались.

Южноуральцев встретили в новосиьирском аэропорту, проверили самочувствие и на автобусе повезли в Челябинскую область. Здесь им предстоит провести две недели на карантине в санатории «Изумруд». У всех прибывших взяли анализы на коронавирус.

Напомним, в воскресенье, 19 апреля, в Екатеринбург прибыл спецборт из Таиланда, на котором находилось 43 жителя Челябинской области. Они размещены в Челябинском областном реабилитационном центре на озере Смолино.

В ночь с 21 на 22 апреля в Кольцово прибыли 43 южноуральца из Турции. Их разместили на двухнедельный карантин в санатории «Изумруд».

«Анализы на коронавирус у всех туристов из Турции отрицательные. Ранее отрицательные результаты были у приехавших из Таиланда», - рассказал губернатор Алексей Текслер.

В воскресенье, 26 апреля, в Екатеринбург прибыл чартерный рейс из Объединенных Арабских Эмиратов. На борту воздушного судна находились девять жителей Челябинской области. Одна из них – беременная женщина – осталась в обсерваторе Екатеринбурга. Остальные восемь человек приехали в «Изумруд».

Фото: Генеральное консульство России в г. Хошимине