Причина поломки нового трамвая в Челябинске пока не установлена

Специалисты завода АО «УралТрансМаш» прибыли в Челябинск для выяснения причины поломки нового трамвая. Оранжевый красавец, произведенный в Свердловской области, сейчас обследуется специалистами.

В «ЧелябГЭТ» сообщили, что причина поломки нового трамвая модели 71-145, который встал сегодня на улице Кирова, до сих пор неизвестна.

«В настоящий момент вагоном занимается специалист АО «УралТрансМаш». Причина поломки пока не установлена», - сообщили в пресс-службе ЧелябГЭТ.

Напомним, пост о поломке оранжевого красавца, произведенного в Свердловской области (на заводе «УралТрансМаш»), появился сегодня утром, десятого марта, в сообществе «Челябинский транспорт» в ВКонтакте. Ранее агентство «Урал-пресс-информ» со ссылкой на источник в ООО «ЧелябГЭТ» писало о том, что челябинские власти решили не приобретать данный трамвай, однако, позднее предприятие разослало в СМИ другую информацию: вагон успешно прошел испытания и остается в столице Южного Урала.