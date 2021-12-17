Приходить на утренник нельзя пропустить

В Челябинской области некоторые детские сады не разрешают родителям приходить на новогодние утренники к их детям. Об этом жители пишут в социальных сетях.

Запрет введен, несмотря на то, что губернатор Алексей Текслер поручил решить вопрос с допуском родителей на новогодние праздники в дошкольных учреждениях.

Как написала жительница Челябинска Олеся в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте, в детском саду №434 областного центра заведующая запретила пускать родителей на новогодний утренник. Родители не понимают, почему каждое утро и вечер им можно толпиться в тесной раздевалке детсада, и прийти на праздник к ребенку нельзя.

«Мы каждый день с родителями толпами встречаемся, сталкиваемся в раздевалке, иной раз толкучка даже в проходе бывает, когда забираем детей и приводим, а тут вдруг на утренник нельзя, почему», - недоумевает Олеся и просит губернатора разобраться, чтобы они смогли прийти к ребенку на утренник 24 декабря.

Другая родительница из Челябинска, ребенок которой ходит в детсад Металлургического района, также рассказывает о введенном у них запрете посещения утренников. «У нас в 197 детском саду Металлургического района тоже не пускают на новогодний утренник, взяли моду, сын раньше в 430 садик ходил и на каждый утренник воспитатели звали и гордились проделанной работой, и тем, как детки выступают перед родителями. Им все равно есть ли у родителей QR код или ПЦР тест», - пишет Оля.

Администрация Челябинска пока ответила лишь Олесе. «В детском саду № 434 вопрос о присутствии родителей на утренниках находится в стадии обсуждения. 24.12.2021 г. состоятся 4 утренника, решение администрацией ДОУ принимается индивидуально по каждой группе в зависимости от количества детей и родителей, которые будут присутствовать на утреннике, и с учетом требования СанПин», - говорится в ответе мэрии.

Жалобы от родителей дошкольников поступают и из других городов области. «В Златоусте у нас в саду такая же ситуация. Не только у вас не пускают на утренник», - делится Alyona Sultanova. «С. Кизильское, тоже не пускают», - отмечает Татьяна Живых. «В Магнитогорске тоже самое. В 168 детсаду будет проходить утренник без родителей», - рассказывает Олеся.

Жительница Миасса Анастасия рассказала, что у них в городе аналогичная ситуация: «В Миассе такая же ситуация! Почему мы не можем видеть, как выступают наши дети?». Правда, другая жительница Ольга сообщает, что им разрешили приходить, но только одному родителю от семьи. «Нас под роспись ознакомили с документом, регламентирующим проведение праздников, в котором написано русским по белому "допускать родителей, имеющих сведения о вакцинации или перенесенном заболевании".

Единственное, что сказали одного родителя от семьи. Но это и правильно, потому что зал маленький и дышать нечем совсем», - пишет Ольга.

«Сегодня узнали, что вход на утренник в садике разрешён только с кодом и т.д. У нас и так за 3 года не было ни одного утренника с родителями, а сейчас ещё и туда код пихнули. Какого будет детям, чьи родители не пришли?», - возмущается Алийя, не называя город, где это происходит.

В Еманжелинске родителям разослали письмо: «Уважаемые родители, доводим до вашего сведения следующую информацию (письмо прилагается). На основании вышеуказанного, ДОУ вынужден отказать всем родителям в посещении утренников. Одна из основных причин - невозможность предоставить места для рассадки (расстояние не менее 1,5 м в ряду и между рядами). Приносим всем свои извинения. С уважением администрация МКДОУ д/с».

Правда, среди пользователей встречаются и иные мнения. «Все праздники, которые проходят в детском саду, они проводятся для детей, а не для вас уважаемые родители. Как вы привыкли прийти на праздник к ребенку, чтобы снять или сфотографировать на телефон, а затем быстрее выложить фото любимого чада в соцсети. Сейчас, по-моему, никаких нет проблем, наймите съёмку и будет вам счастье. И не надо лезть со своим уставом в чужой монастырь».

Официальный представитель министерства образования и науки в соцсети поясняет: «В образовательных организациях прежде всего действуют Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 N 16, которые обязательны к исполнению. Указанные правила не устанавливают запрета на посещение дошкольных организаций родителями воспитанников. Однако, есть одно важное условие, которое было озвучено Губернатором: главную роль играет санитарная (эпидемическая) ситуация в конкретном детском саду. Не исключено, что многие дошкольные организации при наличии спокойной санитарной обстановки и отсутствии роста заболеваемости смогут провести утренники с присутствием родителей».

Минобр подчеркивает, что отказ заведующей пускать родителей на утренники абсолютно правомерен, если в организации напряженная эпидемическая обстановка, наблюдается рост заболеваемости и отсутствуют условия для того, чтобы предотвратить распространение вирусных заболеваний. В ведомстве напоминают, что ответственность за пребывание детей и их родителей в образовательной организации несет её руководитель, который взвешивает все риски и принимает соответствующее решение.

Напомним, что в ходе прямой линии восьмого декабря губернатор Алексей Текслер пояснял: «У нас нет никаких общих запретов по части присутствия родителей на утренниках в детских садах. Такие решения, в зависимости от эпидситуации, принимает руководство конкретного учреждения».