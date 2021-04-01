Процент годных к военной службе южноуральцев - один из самых высоких в стране

Процент годных к военной службе жителей Челябинской области призывного возраста (без ограничений и с незначительными ограничениями) – один из самых высоких в стране: 75,4.

По сравнению с рядом других регионов Российской Федерации, Южный Урал может похвастаться крепким здоровьем ребят в возрасте от 18-ти до 27-ми лет, подлежащих призыву.

Начальник центра военно-врачебной экспертизы военкомата Челябинской области Андрей Сорвилов рассказал, что в основном у южноуральских призывников, имеющих проблемы со здоровьем, диагностируют заболевания костно-мышечной системы и позвоночника (в частности, выявляют сколиоз, плоскостопие), гипертоническую болезнь (она «помолодела), бронхиальную астму.

Таковы данные последних двух лет: 2019-го и 2020-го.