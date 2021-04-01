Процент годных к военной службе южноуральцев - один из самых высоких в стране

01.04.2021
Экс-замминистра строительства выпустили из СИЗО
01.04.2021
В Челябинске школьник повредил спину на психологическом тренинге
01.04.2021
В Челябинске на фестивале Дениса Мацуева выступят Хибла Герзмава и Юлиан Рахлин
01.04.2021
Писатель Сергей Минаев поддержал челябинских рабочих, записавших клип о жизни на МРОТ
01.04.2021
ЗСО Челябинской области внесло в Госдуму законопроект об ответственном отношении к животным
01.04.2021
В Челябинской области охотиться на птиц будут по новым правилам, а ученые против
01.04.2021
Андрей Максуров: Мы не имеем право рисковать здоровьем наших новобранцев
01.04.2021
Андрей Максуров: Челябинская область к весенней призывной кампании готова
15.03.2021
Вопрос к военным: Группу Дятлова погубила баллистическая ракета?
04.03.2021
Челябинцев зовут на службу по контракту
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
01.04.2021
Дума Челябинска инициирует проверку информации о двойном гражданстве депутата Мительмана
31.03.2021
ФАП в поселке Луговой Красноармейского района так и не начал принимать пациентов
31.03.2021
Челябинская область получит федеральную помощь на строительство больниц
31.03.2021
Минстрой: Школа в Тугайкуле будет построена в срок
30.03.2021