Проект «Старшее поколение» партии «Единая Россия» подвел итоги работы за 2022 год

В Челябинской области подвели итоги реализации в 2022 году проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия».

Расширенное заседание Общественного совета проекта провел его координатор сенатор Олег Цепкин.

Участниками встречи стали члены Общественного совета партпроекта, представители социальных министерств Челябинской области, главного управления по труду и занятости региона, главы Сосновского и Карталинского муниципальных районов, Совета ветеранов и общества «Знание».

На заседании говорили о мерах поддержки и программах, разработанных для людей старшего возраста, и рассмотрели лучшие практики, которые есть в муниципалитетах.

«Главная задача «Старшего поколения» – регулярное увеличение количества и видов услуг, которое мы оказываем по направлениям всех пяти социальных министерств. Услуг для возрастной категории наших сограждан, а это 30% населения Челябинской области, более миллиона человек. Кроме того, еще одно серьезное направление, которое мы сегодня ведем, – это серебряное волонтерство. Добровольцы своей активностью оказывают помощь старшему поколению через дополнительную занятость, вовлечением в общественные проекты региона», - отметил Олег Цепкин.

Первый замминистра социальных отношений Челябинской области Ирина Скалунова сообщила, что непрерывное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в регионе обеспечено по всем формам: стационарной, полустационарной и на дому. В 2022 году Челябинская область включена в перечень пилотных регионов по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. На создание системы были выделены финансовые средства в сумме 93,9 миллиона рублей, доля софинансирования из федерального бюджета составила 96%.

«Мероприятия по созданию системы долговременного ухода проведены на пяти пилотных территориях: в Озерске, Златоусте, Саткинском районе, Правобережном районе Магнитогорска, четырех районах Челябинска с участием восьми комплексных центров социального обслуживания населения и двух стационарных учреждений социального обслуживания. Всего охвачено 540 человек, которые получали услуги по долговременному уходу, направленные на поддержание их жизнедеятельности, на сохранение их жизни и здоровья посредством осуществления ухода и систематического наблюдения за их состоянием. В результате качество жизни граждан значительно улучшилось. Также была оказана поддержка родственникам, осуществляющим за ними уход», - рассказала Ирина Скалунова.

Большая работа проделана и по вовлечению граждан пожилого возраста в культурные процессы.

«В Челябинской области на сегодняшний день работают 779 муниципальных домов культуры, в которых создано 5900 клубных формирований по различным видам самодеятельного творчества. Наиболее востребованные формы творческой деятельности среди пожилых людей - вокал и декоративно-прикладное творчество. Библиотеки являются вторым по востребованности объектом культуры, и они также работают практически во всех населенных пунктах. Причем в настоящее время библиотека – это не только пункт книговыдачи, а информационно-просветительские, краеведческие, досуговые центры. Во всех библиотеках есть доступ к сети Интернет», - отметила первый замминистра культуры Челябинской области, координатор партийного проекта «Культура малой Родины» Ирина Анфалова-Шишкина.

Министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб рассказал о проведенных мероприятиях по укреплению здоровья и привлечению пенсионеров к активному образу жизни, а также о льготах которыми могут воспользоваться люди старшего поколения при посещении спортивных объектов:

«В Челябинске действуют льготы в размере от 20 до 30% стоимости посещения бассейнов для пенсионеров, а бассейн «Строитель» бесплатно предоставляет время для занятий плаванием ста ветеранам. В «Уральской молнии» для занятий ветеранов конькобежного спорта ежедневно на безвозмездной основе предоставляют лед».

Отметим, что в Челябинской области объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта активно модернизируются и ремонтируются в рамках реализации народной программы «Единой России» и при поддержке партийных проектов. К примеру, в рамках «Культуры малой Родины» в 2022 году было капитально отремонтировано и оснащено современным оборудованием более 50 культурно-досуговых учреждений.

В режиме ВКС к совещанию были подключены все муниципалитеты Челябинской области, главы и заместители глав, отвечающие за социальную политику. Вместе с руководителями местных отделений «Единой России» они увидели, как в масштабе области реализуется весь спектр мероприятий по поддержке людей старшего возраста. Лучшие практики были взяты представителями муниципалитетов для масштабирования у себя в территориях.