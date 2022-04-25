Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»

Профсоюзы Челябинской области Первомай присоединились в Всероссийскому автопробегу, который проходит под девизом «Zа мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!».

В торжественный путь сегодня, 25 апреля, с площади Революции отправилась колонна из пяти автомобилей, которую возглавил Камаз, произведенный на автозаводе в Миассе. Этому предшествовал небольшой митинг, на который собралось порядка ста человек. Это представители трудовых коллективов, члены профсоюзных организаций. Машины из Челябинска отправились в Екатеринбург.

«Это одна из самых масштабных акций в истории профсоюзов России. Ее организует Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Автопробег стартовал 12 апреля по маршруту от Владивостока до Волгограда. Главная идея – поддержать человека труда, российскую армию и действия президента страны Владимира Путина. Только консалидация поможет нам преодолеть все трудности. Урал-это мощь! Победа будет за нами», - сказал председатель профсоюзов Челябинской области Олег Екимов.

Профсоюзы Zа мир без нацизма! Мария Белова Поделиться

«Мы с вами плечом к плечу, чтобы сказать, что поддерживаем президента. За мир, за труд, в добрый путь», - сказал председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков.

«Мы сегодня столкнулись с беспрецедентным давлением на нашу страну. –– Тем важнее консолидация общества. Считаю, что это наш шанс, несмотря на санкции, переориентировать нашу экономику, отстоять наши ценности, наше достойное будущее. И еще хочу передать нашим воинам: «Челябинск – с вами! Ждем с победой домой!», - сказал руководитель фракции «Справедливой России» в Законодательном Собрании Челябинской области Василий Швецов.

«Поддержим участников автопробега. Всем успешно добраться до финиша», - сказал председатель совета ветеранов боевых действий Сергей Углев.

Периметр площади Революции был оцеплен полицейскими. Для недопущения беспорядков и провокаций. На площади также выстроилась раритетная техника – легендарные «Волги», «Москвичи», был даже автомобиль «Победа».

Не обошлось и без ЧП. Одному из участников проводов машин в долгий путь стало плохо. Он потерял сознание. Скорой помощи на месте не оказалось. Помощь оказывали люди, которые были рядом. Медики приехали только тогда, когда колонна в поддержку спецоперации на Украине отправилась в путь.

Автомобили направились на выезд из города по проспектам Ленина, Свердловскому, через Свердловский тракт на трассу до Екатеринбурга, где 26 апреля состоится окружной митинг. Далее участники автопробега возьмут курс до Москвы, проезжая через крупные города Нижний Новгород, Воронеж, Тамбов и другие.

Первое мая они встретят на Красной площади в Москве, присоединившись к профсоюзному шествию. А девятого мая колонна прибудет в Волгоград, где на Мамаевом кургане пройдут мероприятия в честь Дня Победы.