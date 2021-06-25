Профсоюзы Челябинской области рекомендуют работодателям организовать вакцинацию от COVID-19

Федерация профсоюзов Челябинской области рекомендует работодателям усилить контроль за мерами по противодействию распространению COVID-19, предусмотреть дополнительные социальные гарантии для мотивации сотрудников к вакцинации и не допускать мер дисциплинарного взыскания в отношении тех, кто отказывается от прививки.

Обращение направлено в адрес работодателей региона.

«Президиум Федерации профсоюзов Челябинской области рекомендует организовать вакцинацию сотрудников в медицинской организации или на территории предприятия. При подготовке приказов о проведении вакцинации предусмотреть предоставление дополнительных социальных гарантий - дополнительного оплачиваемого выходного дня, материальных выплат работникам, прошедшим вакцинацию», - говорится в сообщении.

Также федерация профсоюзов обращается к работодателям, чтобы они не применяли меры дисциплинарного наказания в отношении работников, отказывающихся от вакцинации.

На местах, на предприятиях и в организациях профсоюзы сегодня готовы совместно с работодателями проводить информационно-разъяснительную работу о мерах профилактики и защиты от коронавируса, а также типах и способах вакцинации и местах, где можно сделать прививку.

«Безопасный труд всегда находится в центре внимания профсоюзов. И сегодня вакцинация – единственный способ остановить пандемию, обеспечить безопасные условия труда, защитить здоровье трудящихся и членов их семей» - говорится в тексте обращения.