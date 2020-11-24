Прогноз астролога на 2021 год: Не надо пытаться вернуться в прошлое, нужно строить будущее

Прогноз астролога на 2021 год: Не надо пытаться вернуться в прошлое, нужно строить будущее

Наступающий 2021 год будет непростым в финансовом плане, придется много пахать, разумно тратить. При этом будут запущены новые циклы.

Такой прогноз дал директор Уральского астрологического института, ученик Павла Глобы Олег Лушников на брифинге в АиФ-Челябинск.

Предстоящие перемены будут запущены уже в декабре 2020 года. В день зимнего солнцестояния, 21 декабря 2020 года, произойдет соединение Юпитера и Сатурна в начале Водолея. «Это судьбоносный поворот. Последний раз такие серьезные соединения происходили порядка 800 лет назад. Открывается целая эпоха на следующие 200 лет», - отмечает астролог.

Кроме того, Юпитер и Сатурн находятся в Водолее. Это предрекает переустройство жизни. Главное, чтобы все проходило не хаотично. «Мы запустили новые циклы. Но чтобы это не было хаотичным, нужно принимать ответственные решения», - советует астролог.

Будут меняться старые методы, старые системы управления, старые границы. В ближайшее двадцатилетие будут меняться источники дохода, произойдет системная трансформация в экономике, политике. Вероятнее всего, произойдут дальнейшие ротации в госуправлении. «И если мы 21 декабря заложим позитивные тенденции, то это будет хорошо, - предрекает астролог. - Тот, кто возглавит эту ситуацию, сможет не только сохранить, но развить и приумножить, окажется на коне».

В декабре 2020 года -январе 2021 года могут начаться финансовые проблемы. С их последствиями предстоит разбираться весь следующий год. В течение года кризисные моменты могут произойти еще в начале июля и к концу года (19 ноября и четвертого декабря - дни лунного и солнечного затмений). Затмения также будут 26 мая и 10 июня, но окажут гораздо меньшее влияние.

Олег Лушников рассказал, 12 февраля 2021 года наступает Год Быка по лунному китайскому календарю. По древнейшему солнечному календарю 20 марта 2021 года начнется Год лошади. «В обоих случаях пахать нам придется достаточно много, - подчеркивает астролог и добавляет. - Кто будет больше пахать, то больше заработает. Кто не боится рискнуть, просчитывая риски, приобретет гораздо больше. Кто смел - тот и на коня сел».

Больше шансов будет у тех, кто умеет работать в команде, ведь лошадь предполагает командную работу. Но при этом будет актуальна и фраза: «Больше всех работала лошадь, но председателем так и не стала».

По прогнозам Олега Лушникова, следующий год будет благоприятным для тех, кто стремится к стабильности, наведению порядка в отношениях, к решению ситуации с работой, а также для тех, кто решил заводить семью, рожать детей, расширяться. Он будет благоприятствовать и тем, кто решил изменить свою жизнь.

Будущий год может оказаться неплохим в целом для Челябинской области и для руководителя региона. Астролог обращает внимание на их тесную связь - область и действующий губернатор практически совпадают по дате рождения - 17 и 19 января. «Сейчас идут гармоничные аспекты и на карту Челябинской области, и на карту руководителя региона, и на сам город. Эти моменты дают хороший шанс для развития региональных проектов, задач», - предсказывает Олег Лушников. По его прогнозам, области предстоит серьезная трансформация. Звезды дают возможность много добиться, надо сделать серьезный задел, принять стратегические программы развития и начать реализовывать задуманное.