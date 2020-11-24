Прогноз астролога на 2021 год: Не надо пытаться вернуться в прошлое, нужно строить будущее

Прогноз на 2021 год по знакам зодиака

Предстоящий 2021 год будет в целом непростым, но для воздушных и огненных знаков зодиака он станет благоприятным.

«2021 год будет благоприятным для воздушных и огненных знаков – Водолей, Близнецы, Весы, Овен, Лев и Стрелец, - рассказал директор Уральского астрологического института, ученик Павла Глобы Олег Лушников на брифинге в АиФ-Челябинск. - Весь следующий год – это год поддержки их инициатив и возможностей».

Овны

Для этого знака 2021 год будет достаточно успешным в плане учебы, развития образовательного уровня, для поездок, нормализации отношений с родственниками.

Тельцы

Для этого знака будет благоприятна тема, связанная с домом, недвижимостью, семьей и решением фундаментальных вопросов. Им рекомендуется быть аккуратнее с финансами. Большую половину года для них возможны финансовые риски, стрессы. Тельцы могут потерять больше других.

Близнецы

Для этого знака будет благоприятна тема семьи, любви, реализации творческих и спортивных потенциалов.

Рак

На первым план у этого знака выйдет здоровье и решение вопросов с работой. Но в тоже время ему будут предоставлены прекрасные возможности для того, чтобы что-то поменять и улучшить.

Лев

Для этого знака актуальной будет партнерская тема. Будут удачными совместные бизнес-проекты. Для тех, кто решил жениться или выйти замуж, пришло время принимать серьезные решения. Но в тоже время в начале июля этому знаку нужно быть осторожнее – для него этого кризисное время, период обострения. Возможны обострения конфликтов с врагами.

Дева

Представителям этого знака зодиака предстоит решать вопросы долгов и кредитов. Возможны новые бизнес-проекты. Им советуют быть осторожнее, аккуратнее, так как высока опасность необдуманных поступков и травматизм. Лучше не испытывать судьбу лишний раз. Год хорош для серьезной внутренней работы, пересмотра жизненных установок.

Весы

Для этого знака в будущем году будет актуальной тема, связанная с развитием. Возможно получение второго высшего образования, расширение кругозора. Вероятны перспективы роста. Хорошие прогнозы и по всему, что связано с дальними поездками. По мере снижения коронавирусных ограничений это станет более доступно. Плюс тема законодательных инициатив. Шансы быть услышанными.

Скорпионы

Для представителей этого знака возможен профессиональный рост, позитивные изменения карьеры. Будет возможность начать свое дело. Если хорошо потрудится, то наградят и повысят.

Стрельцы

Представителям этого знака в будущем году может повезти. Вероятен счастливый случай, который позволит изменить жизнь к лучшему. Также можно рассчитывать на поддержку друзей, обновление жизни, реализацию новых смелых планов и проектов.

Козероги

Представителям этого знака лучше заняться наведением порядка в своей жизни, выполнением задуманного. Необходимо будет собраться, не тратить лишние силы и энергию.

Водолеи

Для этого знака 2021 год будут самым продуктивным и замечательным. Открываются новые возможности, перспективы для самореализации. Под Водолеем находится и Россия. «От того, как мы эффективно проведем этот год, будет зависеть наше будущее на десятилетия. Энергия перемен, если конструктивно используется, может дать хорошие всходы. И тогда нас ждет светлое будущее. Будет актуальна тема, связанная с новыми идеями, объединяющими общество. Многое зависит от мудрости тех, кто у руля», - предсказал Олег Лушников.

Рыбы

У представителей этого знака в будущем году появится шанс улучшить материальное благополучие.

Напомним, с 12 февраля 2021 года наступает Год Быка по лунному китайскому календарю. По персидскому солнечному древнему календарю 21 марта 2021 года начнется Год лошади. Астролог предсказал, какой будущий год будет в целом для всех знаков.

Олег Лушников посоветовал встречать Год Быка в семейном кругу в полночь с 11 на 12 февраля, а Год лошади - на восходе солнца 21 марта и заряжаться позитивом.