20.03.2023
Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области пошла на спад
20.03.2023
В Челябинской области за два месяца 2023 года построили 7,2 тысячи новых квартир
19.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 20 марта (18+)
19.03.2023
Наталья Котова поздравила работников сфер ЖКХ и бытового обслуживания с профессиональным праздником
19.03.2023
В Челябинске с первого апреля закроют движение трамваев до областной больницы
17.03.2023
НМУ продлены в четырех городах Челябинской области
Прогноз ситуации на рынке труда Челябинской области на 2023 год
08.11.2022
Более тысячи южноуральцев оказались под угрозой сокращения, неполный день работают 2,5 тысячи
21.10.2022
Управление делами губернатора Челябинской области и в минстрой объявили о сокращении
28.06.2022
Под угрозой сокращения оказались 936 южноуральцев, неполный день работают 3069 человек
13.05.2022
В Челябинской области 169 организаций уведомили о сокращении 970 работников
Челябинцы опасаются нового мусорного коллапса
18.03.2023
«Худсовет» для молодёжи Челябинска – это классная классика
18.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
17.03.2023
В Магнитогорске стартовал чемпионат России по тайскому боксу
17.03.2023
Челябинская область готовится к «большой воде»
16.03.2023