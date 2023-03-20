Прогноз ситуации на рынке труда Челябинской области на 2023 год

В Челябинской области сохраняется стабильность на региональном рынке труда – сокращается уровень безработицы и количество зарегистрированных безработных, растет число трудоустроенных, остается неизменным коэффициент напряженности. До конца 2023 года безработица, по предварительным прогнозам, будет снижаться. Риски ее роста – минимальны.

В течение 2022 года уровень общей безработицы в Челябинской области снизился на 25,7%, при этом темп снижения общей безработицы в России составил 13,5%, по УрФО – 17%. Об этом доложил губернатору начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов.

По состоянию на 17 марта 2023 года уровень зарегистрированной безработицы в регионе составляет 0,68%, на первое марта – 0,72%, на первое января 2023 года – 0,76%.

«На текущий момент показатели по всем территориям ниже или равны доковидным, но основным является факт снижения регистрируемой безработицы по самым крупным территориям: в Магнитогорске и Миассе на 30% за год, в Челябинске и Саткинском районе – на 36%, в Златоусте – на 37%, в Копейске – на 44%», – отмечает Владислав Смирнов.

По состоянию на 17 марта в центрах занятости официально зарегистрировано 12 тысяч 622 безработных гражданина. По состоянию на начало марта официально искали работу 13 тысяч 281 человек, на начало года было 14 тысяч 102 безработных.

«Снижение безработицы связано со структурным совпадением спроса работодателей и возможностей соискателей, а также существенным увеличением количества самозанятых граждан нашего региона», - считают в Контрольно-счетной палате региона.

На сегодняшний день в центры занятости поступила информация от работодателей о наличии 32 тысяч 454 вакантных рабочих мест, на начало марта – 31 тысяча 863 вакансии, на начало года – 38 тысяч 51.

Число трудоустроенных безработных граждан растет. В марте нашли работу одна тысяча 753 южноуральца, в январе – одна тысяча 296.

Коэффициент напряженности на рынке труда - соотношение количества ищущих работу к количеству вакансий – остается на одном уровне. По состоянию на 17 марта он был равен 0,44 (то есть по две вакансии на одного безработного), как и на начало 2023 года.

«По предварительным прогнозам, до конца 2023 года безработица будет медленно снижаться, сохранится высокий спрос на наемный труд у работодателей и, соответственно, сохранится тенденция повышения заработной платы по предлагаемым вакансиям. Риски роста напряженности на рынке труда и роста безработицы минимальные», – считает Владислав Смирнов.