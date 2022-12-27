Прокуратура Челябинской области подписала соглашение о сотрудничестве с Общественной палатой

Прокурор Челябинской области Карен Габриелян и председатель Общественной палаты региона Николай Дейнеко подписали соглашение о взаимодействии.

Соглашение предполагает более тесное сотрудничестве ведомств в сфере защиты прав и свобод жителей области, развития гражданского общества, использования имеющихся правовых, информационных и организационных ресурсов при планировании и реализации совместных мероприятий.

Как сообщили в прокуратуре региона, в рамках соглашения предусмотрено использование таких форм взаимодействия как обмен информацией о выявленных нарушениях законодательства, изучение причин массовых нарушений охраняемых законом интересов людей, проведение и реализация мероприятий по вопросам правового просвещения, правовой культуры в обществе и популяризации прав человека, проведение совместных приемов южноуральцев, в том числе с выездом в отдельные территории области, сотрудничество при проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов области.

Совместная работа ведомства и совещательного органа обещает быть максимально продуктивной.