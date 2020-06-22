ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Прокуратура проведет проверку в Челябинском онкоцентре, где выявлен очаг ковида

Общество
Сегодня, 18:35
Автор: 
Олеся Денисова

Прокуратура Челябинской области проведет проверку по факту возникновения очага коронавирусной инфекции COVID-19 в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины.

Напомним, в онкодиспансере подтверждено 83 случая коронавирусной инфекции. В списке контактных 81 медицинский работник и 155 пациентов

В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка действиям администрации медицинского учреждения по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства в период пандемии, а также эффективности мер по созданию безопасных условий для лечения пациентов учреждения, уточнили в надзорном ведомстве.

Эпидемиологическое расследование по факту возникновения очага проводят совместная комиссия регионального управления Роспотребнадзора и минздрава.

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Общество
11.07.17 18:02
Прокуратура проверит детский лагерь, где дети заболели менингитом
Общество
14.10.16 12:05
Жителям поселка Иркускан дали тепло, но режим ЧС продолжается
Происшествия
27.05.16 15:40
Роспотребнадзор и прокуратура выяснят обстоятельства смерти трехлетнего мальчика в больнице Коркино
Общество
11.05.16 17:09
Учительницу из Златоуста, на которую заведено уголовное дело, отстранят от работы
Сегодня, 15:02
Челябинские власти объявили о старте третьего этапа опрессовок
Сегодня, 14:13
Челябинцы выбрали территории для благоустройства в 2021 году
Сегодня, 13:51
В Челябинске состоялась минута молчания в память о жертвах Великой Отечественной
Сегодня, 13:44
За сутки умерло 5 южноуральцев с ковидом – в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте и Кыштыме
Сегодня, 13:27
«ЧелябГЭТ» остался без Александра Павлюченко
Сегодня, 12:55
Котова: В Курчатовском районе есть власть или ее нет?
Сегодня, 12:36
В Челябинском областном онкодиспансере выявлен очаг коронавирусной инфекции
Сегодня, 12:29
По двум общественным пространствам Челябинска поданы жалобы в УФАС
Сегодня, 12:20
Число случаев коронавируса в Челябинской области за сутки увеличилось сразу на 270
Сегодня, 12:04
В День Памяти и скорби в Челябинской области почтили память павших
Федерация
Сегодня, 16:56
Голосуем за поправки!
Изменения в Конституцию закрепят право россиян на соцгарантии, чистую среду и улучшат ситуацию в здравоохранении
Общество
Сегодня, 13:27
«ЧелябГЭТ» остался без Александра Павлюченко
Новости
Сегодня, 17:41
Общество
Зеленые крыши могут стать для Челябинска обычным явлением
Сегодня, 17:33
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 23 июня
Сегодня, 17:28
Происшествия
В Магнитогорске будут судить водителя, который проехался по сотруднику ГИБДД
Сегодня, 17:21
Происшествия
В Южноуральске задержана банда вымогателей с богатым уголовным прошлым
Сегодня, 17:02
Общество
"ЧелябГЭТ" нашел замену Павлюченко
Материалы рубрики
Сегодня, 17:41
Общество
Зеленые крыши могут стать для Челябинска обычным явлением
Сегодня, 17:33
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 23 июня
Сегодня, 17:02
Общество
"ЧелябГЭТ" нашел замену Павлюченко
Сегодня, 16:23
Общество
Семья топ-менеджера «Уралавтодорора» Дмитрия Чупахина уверена, что он не крал фуру
Сегодня, 15:02
Общество
Челябинские власти объявили о старте третьего этапа опрессовок
Теги
проверка прокуратуры
коронавирус
Окружной онкологический диспансер
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика