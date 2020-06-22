Прокуратура проведет проверку в Челябинском онкоцентре, где выявлен очаг ковида
Прокуратура Челябинской области проведет проверку по факту возникновения очага коронавирусной инфекции COVID-19 в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины.
Напомним, в онкодиспансере подтверждено 83 случая коронавирусной инфекции. В списке контактных 81 медицинский работник и 155 пациентов
В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка действиям администрации медицинского учреждения по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства в период пандемии, а также эффективности мер по созданию безопасных условий для лечения пациентов учреждения, уточнили в надзорном ведомстве.
Эпидемиологическое расследование по факту возникновения очага проводят совместная комиссия регионального управления Роспотребнадзора и минздрава.
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