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В Челябинском областном онкодиспансере выявлен очаг коронавирусной инфекции

Общество
Сегодня, 12:36
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины выявлен очаг коронавирусной инфекции Covid-19.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, положительные результаты на ковид получены у 83 пациентов областного онкодиспансера.

Закрыто пять отделений лечебного учреждения: противоопухолевой лекарственной терапии, урологическое, опухолей молочной железы, радиологическое гинекологическое отделение и онкологическое отделение опухолей головы и шеи.

Все находившиеся на лечении в этих отделениях пациенты в срочном порядке выписаны. Они остаются под ежедневным наблюдением врачей. Медицинские сотрудники отстранены от работы и находятся на самоизоляции.

Были определены контактные лица - 81 медицинский работник и 155 пациентов. У них взяты анализы на коронавирус. В полном объеме проведены все санитарно-гигиенические мероприятия. Совместная комиссия, состоящая из сотрудников Роспотребнадзора и представителей Минздрава, занимаются эпид.расследованием.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, которому доложили о ситуации в центре онкологии, дал соответствующие поручения медицинскому блоку правительства.

По состоянию на утро 22 июня в регионе подтверждено 6 тысяч 298 случаев заболевания COVID-19 (за последние сутки – 207 случаев). С момента начала пандемии умер 121 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 77 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 44 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано пять смертельных случаев.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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