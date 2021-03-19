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Прокуратура внесла представление главе Советского района за кучи снега

В Челябинске районная прокуратура внесла представление главе Советского района за неубранные кучи снега в поселке АМЗ.

Прокуратура Советского района во время выездной проверки выяснила, что возле дома №50 на улице Заводская находятся кучи снега, которые складировали на обочину внутриквартального проезда.

Согласно Правилам благоустройства Челябинска, за чистоту отвечают администрации внутригородских районов, в том числе и должностные лица.

«По фактам выявленных нарушений главе Советского района Челябинска прокуратурой внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства, - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. - В результате принятых мер проведены работы по ликвидации несанкционированной свалки снега, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности».

Напомним, ранее в Челябинске образовались снежные кучи возле кинотеатра имени Пушкина. Находчивые горожане, устав ждать коммунальщиков, взяли в руки баллончик с краской и написали на снегу «Навальный, помоги». На следующий день подрядчик убрал снежный завал.

Фото: Прокуратура Челябинской области