Прокуратура заставила администрацию Миасса отремонтировать памятник на братской могиле

Прокуратура Миасса (Челябинская область) через суд обязала администрацию провести ремонтные работы памятника культурного наследия «Памятник на братской могиле», где похоронены 70 человек, ставших жертвами колчаковской расправы.

Прокуратура Миасса в ходе проверки установила, что объект культурного наследия регионального значения находится в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, через территорию памятника проведена теплотрасса, ухудшающая внешний вид объекта культурного наследия. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

На основании выявленных нарушений прокуратурой города главе Миасского городского округа еще в мае 2021 года внесено представление об устранении нарушений закона.

Ввиду непринятия администрацией Миасса реальных мер к устранению нарушений закона прокурор обратился в суд с требованием возложить на администрацию обязанность провести ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия, а также демонтировать теплотрассу, проходящую по территории памятника.