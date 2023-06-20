Промежуточные итоги «дорожного рывка» в Челябинской области

Подрядчики Челябинской области ведут активные работы в рамках проекта «Дорожный рывок» - где-то ремонты уже завершаются, где-то в самом разгаре, сообщили в миндортранса региона.

Всего в рамках проекта запланировано отремонтировать порядка 700 километров автодорог, том числе 300 километров - по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». На дорогах регионального значения ремонтные работы проводятся на 47 участках. В Челябинске отремонтируют около 50 километров дорог.

Кроме того, в рамках содержания будет обновлено 840 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

На автодороге Еткуль-Еманжелинка отремонтируют 11,5 километра. Уже выполнено устройство верхнего слоя покрытия и обочин, ремонт водопропускных труд. Осталось установить барьерное ограждение.

На автодороге Кундравы - Варламово (5,9 километра) проведено устройство основания, нижнего и верхнего слоев покрытия, обочин. Осталось провести работы по благоустройству.

На автодороге Вахрушево-Долгодеревенское выполнено фрезирование покрытия и устройство ровиков уширения. Сейчас ведется устройство выравнивающего слоя покрытия.

На автодороге Рождественка-Мордвиновка работы идет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Капитально отремонтируют 7,1 километра дороги. Уже выполнено устройство земляного полотна и дополнительного слоя основания.

В планах отремонтировать 9,3 километра автодороги Байрамгулово – автодорога на Миасс- Карабаш- Кыштым. Ведется устройство выравнивающего слоя, монтаж лотков, устройство основания, верхнего слоя покрытия и укрепительные работы водопропускных труб.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал «Дорожный рывок», выступая с обращением к Законодательному собранию области. «Мы увеличили объемы дорожных работ в последние три года по сравнению с предыдущими в 2,5-3 раза, - отметил Алексей Текслер и заверил. - В целом в этом году Челябинскую область ждет большой “дорожный рывок”».

В 2023 году по решению губернатора на муниципальные дороги был выделен дополнительно один миллиард рублей, который будет направлен на значимые объекты Челябинской области.

На региональных дорогах важный акцент сделан на перевод из щебеночного покрытия в асфальтобетон.

В миндортранса отметили, также выполняются ремонты на магистральных направлениях, таких как Чебаркуль-Уйское-Сурменевский-Магнитогорск, Магнитогорск-Кизильское-Сибай, одно из главных направлений — Южноуральск-Магнитогорск, обход города Челябинска, Кузяшево-Акбашево-Марксист.

Идет расширение и реконструкция федеральных трасс М-5 «Урал», А-310, а также пункта пропуска через государственную границу.