Пропавший в Челябинске 13-летний мальчик найден, с ним все в порядке – полицейские сообщают, что противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.

О том, что поиски подростка благополучно завершились, сегодня, третьего ноября, сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Отметим, ночью второго ноября челябинец обратился в отдел полиции «Северо-Западный» с сообщением об исчезновении племянника – мальчик, в настоящее время живущий с ним, ушел из дома и не вернулся.

Поисками несовершеннолетнего занимались личный состав ОП «Северо-Западный» и наружные наряды полиции. Стражи порядка проверяли подвалы, чердаки, подъезды, торгово-развлекательные комплексы, обращались за помощью к горожанам, которые могли видеть ребенка, - просили делиться информацией в мальчике.