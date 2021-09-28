Прощание с известным челябинским журналистом Еленой Францевой состоится первого октября

Известный челябинский журналист, заслуженный работник культуры РФ, краевед Елена Францева скончалась после продолжительной болезни на 75-м году жизни.

Об этом сообщает сегодня, 28-го сентября, Союз журналистов Челябинской области, членом которого Елена Юрьевна была 45 лет.

«Вся ее жизнь связана с газетой «Челябинский рабочий», где она прошла путь от учетчика писем до заведующей отделом политики. Елена пошла по стопам своей мамы, легендарной журналистки и писательницы Марии Верниковской, работавшей собкором газеты на строительстве Магнитогорского металлургического комбината», - пишет Союз журналистов региона.

Елена Францева родилась в Магнитогорске, окончила Уральский государственный университет. Работала редактором газеты «За народное здоровье» (ЧГМИ), в «Вечернем Челябинске». Затем сорок лет жизни она отдала газете «Челябинский рабочий».

Елена Юрьевна хорошо знала область, и ее все знали и уважали. Ей приходилось давать политическую оценку очень серьезным событиям в Афганистане, Чечне, после гибели «Курска». Елену Францеву всегда отличали принципиальность, выверенность позиции, скрупулезная точность подачи фактов. Она была в высшей степени профессионалом. Коллеги помнят ее как хорошего, высококультурного человека.

Многие годы Елена Юрьевна занималась исследованием истории печати Урала, вела архив «Челябинского рабочего», став живой памятью газеты. Принимала участие в подготовке к печати первого списка южноуральцев, погибших в Афганистане, работала с архивом фотокора Аркадия Ходова, восстановила историю редакторов газеты (в том числе репрессированных и расстрелянных).

Союз журналистов Челябинской области приносит глубокие соболезнования родным и близким Елены Юрьевны.

Прощание с ней состоится первого октября, в 12 часов, в траурном зале судмедэкспертизы (медакадемия).