28.09.2021
Бюджет Челябинской области пополнится еще на три миллиарда рублей
28.09.2021
В Челябинской области освободят от уплаты транспортного налога технопарки и резидентов ОЭЗ
28.09.2021
Волонтеры ЮУЖД очистили территорию вокруг «Европы-Азии»
28.09.2021
Карабаш ожидает яркая ночь - «Ночь пожирателей рекламы»
28.09.2021
Замминистра строительства Челябинской области Иван Белавкин остается в СИЗО
28.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на 29 сентября (дополненные)
Прощание с известным челябинским журналистом Еленой Францевой состоится первого октября
Штормовое предупреждение для южноуральцев на вторник: мокрый снег, ледяной дождь
27.09.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев
27.09.2021
В челябинском зоопарке погибли два бурых медведя: Степана и Машу отравили
24.09.2021
В Челябинской области остаются без тепла 6% жилья, 5% учреждений соцсферы
24.09.2021
Сети нового поколения расположились на берегах озера Увильды
23.09.2021