Прославляя Великую Победу, великий народ: в Челябинске побывал символ мощи и единства России

В Челябинске сегодня, 21-го мая, побывал праздничный поезд Победы – эшелон с 17-тью вагонами простоял на железнодорожном вокзале четыре часа и привлек к себе внимание большого числа горожан и гостей южноуральской столицы, включая представителей подрастающего поколения.

В свое 64-дневное путешествие поезд отправился 25-го апреля с Киевского вокзала Москвы. За два месяца состав преодолеет 34 тысячи километров и сделает остановки в 50-ти городах России.

Военно-патриотическая акция «Мы – армия страны, мы – армия народа» (именно эти слова красуются на вагонах эшелона) министерства обороны РФ посвящена 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне – конечно же, праздник на станции «Челябинск-Главный» не мог пройти без участия ветеранов.

Они были самыми важными зрителями и слушателями – первыми перед пожилыми людьми, а также перед кадетами, юнармейцами, курсантами, военнослужащими, представителями областного правительства и, конечно, жителями выступили голосистые, харизматичные и артистичные гости – следующие вместе с эшелоном артисты Дома офицеров Самары и государственного ансамбля песни и танца «Волжские казаки».

Концерту предшествовал торжественный митинг, перед которым, конечно (как же без него?) прозвучал гимн Российской Федерации. Его все слушали стоя. Многие подпевали.

Ведущие праздника рассказали, что в составе передвижного эшелона - вагоны с интерактивными экспозициями и выставками (в наличии разнообразного и чрезвычайно познавательного содержимого необычных вагонов пришедшие вскоре убедились лично).

Экспозиции-путешественницы рассказывают людям об истории и развитии Вооруженных сил России, истории Великой Отечественной войны, различных боевых конфликтах, новейших достижениях ВС РФ и работе военных медиков в период пандемии COVID-19. В каждом тематическом вагоне для посетителей (по желанию) проводят мини-лекции.

«На открытых платформах представлены образцы новейшей техники и вооружения нашей страны, а также трофеи из Сирийской Арабской Республики. Каждый вагон посвящен определенной теме. Экспозиции поезда доступны для посещения всем желающим в течение четырех часов», - порадовали ведущие людей, жарким пятничным днем собравшихся на платформе, а почетным гостям Челябинска от лица всех его жителей сообщили, что столица Южного Урала гордится тем, что принимает в своем городе такой важный и именитый состав.

Заместитель начальника Челябинского гарнизона гвардии полковник Василий Пономарев, открывший митинг, напомнил, что совсем недавно страна отметила 76-ю годовщину победы нашего народа в Великой Отечественной войне.

«Южноуральцы внесли неоспоримый вклад в победу: сражались на передовой, трудились в тылу, ковали оружие победы. Челябинск поистине обрел свое настоящее имя – Танкоград. Мы должны быть достойны памяти героев, должны четко знать, верить и отстаивать правду об этой великой войне. Молодое поколение должно знать, какой была наша армия, каких результатов достигла Россия в современном мире, каким являются ее вооружение и Вооруженные силы. Мы обязаны воспитывать подрастающее поколение, молодежь в духе патриотизма, верности своему народу, Родине. Сейчас защитники нашей Родины мужественно и отважно защищают и представляют ее на всех рубежах планеты, гордо несут боевое знамя России. И мы ими гордимся», - сказал Василий Пономарев.

Исполняющая обязанности министра безопасности Челябинской области Светлана Костина также отметила достойный вклад наших земляков в Победу, подчеркнув, что Челябинск и Магнитогорск не зря признаны городами трудовой доблести (почетные звания города получили в прошлом году).

«Здесь активно развиваются юнармейское и кадетское движения. Сегодня мы видим этих ребят. Это наша достойная смена, наши будущие воины. Мы надеемся, что они всегда будут помнить и чтить традиции отцов и дедов и всегда достойно представлять Челябинскую область и Российскую Федерацию в наших Вооруженных силах», - сказала Светлана Костина.

Секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков отметил, что для всех южноуральцев большая радость встречать этот поезд, который назван словами из песни.

«Думаю, не один человек старшего возраста пел ее и на армейском плацу. «Мы - армия страны, мы - армия народа. Великий подвиг наш история хранит…». Именно отношение к истории отличает просвещенный народ от дикого, именно отношением к тем датам и вехам, которые мы вспоминаем раз за разом, понимая, что пройденный путь был тяжел, кровав, труден, мы отдаем должное жертвам, которые были принесены в то непростое время. Однако история нашего Отечества продолжается. И сегодня российская армия является достойным продолжателем армии советской и армии русской. И мы с радостью встречаем этот эшелон, потому что видим в нем, прежде всего, символ объединения нашего общества. Российская армия и российский народ всегда будут единым целым», - выразил уверенность отец Игорь (Шестаков).

В числе участников праздника – шестиклассники-кадеты из школы №6. Мальчишкам очень идет форма. Глаза у них горят, рты растягиваются до ушей (для фотографии сделали серьезные лица).

Друзей-одноклассников очень заинтересовали музеи и техника. Говорят, что все очень понравилось, в том числе исполнение волжскими казаками песен военных лет.

В пятницу, 21-го мая, люди собирались не только на вокзальном перроне, но и прекращали движение по мосту, останавливались и слушали, смотрели. В этот день звучали пение казаков, прекрасная музыка оркестра. Перед зрителями выступали не только артисты концертных бригад – также свои музыкальные программы представили творческие коллективы Челябинска.

Из столицы Южного Урала эшелон проследует в Тюмень, затем в Омск, Барнаул, Новокузнецк, Абакан, Братск… (с маршрутом следования поезда можно познакомиться здесь).

Отметим, участникам акции вручают памятные комплекты из двух медалей от «Императорского Монетного Двора», посвященные двум юбилейным датам: 75-летию Великой Победы, которое страна масштабно отметила в 2020-м, и 80-летию обороны за Москву, которое страна отметит в наступившем году.

Медали оформлены в подарочный конверт с благодарственной поздравительной открыткой, адресованной ко всем ветеранам и всем причастным к трагическим событиям Великой Отечественной войны.