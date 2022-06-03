Проспекту Победы подготовиться: трамвайные остановочные комплексы здесь подвергнутся реновации

Власти Челябинска готовят аукционную документация на ремонт трамвайных остановочных комплексов, расположенных на проспекте Победы.

Об этом сообщил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«Готовится аукционная документация на выполнение работ по ремонту посадочных площадок по проспекту Победы от Свердловского проспекта до улицы Чичерина. Всего планируется ремонт 12 остановок, сопряженных с трамвайными путями. Это работы по замене покрытий посадочных площадок, установка новых навесов, урн, ограждений», - рассказал Ксензов.

И на этом чиновники Челябинска останавливаться не собираются.

«Мы предложили министерству дорожного хозяйства дополнительно за счет средств, выделенных на модернизацию транспортной инфраструктуры, на средства областного бюджета параллельно рассмотреть еще ремонт трамвайных остановок на улицах Гагарина, Горького, Кирова, Машиностроителей, Черкасской, Монтажников, Свердловском тракте. Сейчас мы формируем эти предложения», - добавил Ксензов.

При этом чиновник отметил, что все работы управление дорожного хозяйства синхронизирует с министерством дорожного хозяйства и ГИБДД. В эти слова хотелось бы верить, поскольку горожане видят, во что подрядчики с молчаливого согласия управления дорожного хозяйства администрации города превращают улицу Цвиллинга.