«Пятерочка» приглашает юных южноуральцев собрать редкие монеты

Теперь в каждом магазине «Пятерочка» за покупки гостям дарят необычные коллекционные монеты. Каждая выполнена в технике состаривания золота, серебра и меди и обладает уникальным дизайном. Коллекционеров ждут сокровища и приключения на каждом шагу: монеты можно использовать в качестве фишек в настольной игре и узнать, кто первым доберется до острова «Пятерочка». Или играть с друзьями: подбрасывать монеты, стараясь набрать больше всех очков. Также монеты можно использовать в качестве собственной валюты или обмениваться ими с друзьями, собирая недостающие и пополняя свою коллекцию.

Кроме того, в наборе также есть счастливые монеты, которые обязательно принесут удачу своему владельцу.

Всего в коллекции «Магазин сокровищ» 27 разных монет, среди которых одна редкая – фирменная от «Пятерочки», а ещё три монеты от партнёров. За определенную сумму в чеке гость получит одну монетку в магазине торговой сети или может воспользоваться сервисом «Пятерочка Доставка»*.

Помимо этого, в мобильном приложении «Пятерочка» появилась онлайн-игра «Магазин сокровищ», в которой можно выиграть реальные призы. В ней предусмотрено 55 уровней игры «три-в-ряд» разной сложности с большим количеством бонусов и препятствий. Только настоящие профи смогут пройти их все!

А для тех, кто пройдет 35 уровней, предусмотрен розыгрыш более 190 суперпризов: путешествия, смартфоны, планшеты, наушники и многое другое.

«Мы знаем, как любят и ждут наши гости с детьми спецпредложение с подарками-игрушками. В прошлом году подобный спецпроект стал абсолютным лидером среди аналогичных, проводимых нами ранее, по количеству выданных игрушек на одного пользователя. Уверена, что «Магазин сокровищ» также понравится покупателям – и не только детям, но и их родителям, ведь такого спецпредложения с монетами раньше не было, это совершенно новая и увлекательная игра, которая поможет подарить ребёнку новое хобби и пробудить в нём дух приключений», - комментирует Надежда Сидорова, руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети «Пятёрочка».

Кроме того, с 25 апреля в социальной сети Likee запускается новый челлендж с призами для активных участников. Нужно будет активировать маску пирата, повторить танец под трек «Пятерочки» и выложить видео с хештегом #МагазинСокровищ.

* Более подробную информацию о спецпредложении можно узнать на сайте Пятерочки.