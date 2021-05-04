Пятого мая челябинский трамвай Победы вернется на 22-й маршрут

В Челябинске завтра, пятого мая, трамвай Победы снова будет курсировать по 22-му маршруту.

Шестого и седьмого мая праздничный вагон порадует пассажиров, следующих третьему маршруту.

Сегодня, четвертого мая, трамвай Победы отдыхает – он находится на техническом осмотре в депо.

Напомним, увидеть особенный вагон на дорогах южноуральской столицы челябинцы могут вплоть до десятого мая. Первый раз трамвай Победы вышел на линию третьего мая. Насладиться поездкой смогли пассажиры 22-го маршрута.

Фото сообщества «Трамвай Победы» в ВКонтакте