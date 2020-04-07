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Работающие южноуральцы старше 65 лет могут уйти на больничный до 19 апреля

Общество
Сегодня, 19:04
Автор: 
Олеся Денисова

Работающие жители Челябинской области старше 65 лет могут переждать дома период повышенной опасности по коронавирусной инфекции, взяв больничный лист.

Ранее минтруд рекомендовал работодателям переводить сотрудников старше 65 лет на удаленную работу из дома. При этом зарплата работника должна быть сохранена в полном размере.

Для работников старшего возраста, чья сфера деятельности не предполагает удаленной работы, может быть выбран режим самоизоляции. «Работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 6 по 19 апреля», - пояснили в министерстве труда и социальной защиты. Работодатель должен будет отправить в ФСС реестр сведений по сотрудникам 65 лет и старше.

Больничный не выдается тем, кто в этот период находится в отпуске или переведен на дистанционный режим работы, находится на больничном (по иным причинам) или в отпуске без сохранения зарплаты.

Гражданину не придется заполнять никаких документов для назначения пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином. Больничный будет оплачен из средств фонда социального страхования.

Как уточнили в региональном ФСС, работодатели обязаны проинформировать своих работников, достигших по состоянию на 6 апреля 2020 года возраста 65 лет (дата рождения шестое апреля 1955 года и ранее), о необходимости оформления им электронного листка нетрудоспособности в связи с карантином (код «03») на период с шестого апреля по 19 апреля 2020 года.

При это сотрудник обязан будет соблюдать режим самоизоляции, а в случае нарушения карантинного режима будет нести ответственность.

Пособие по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет насчитываться по общим правилам. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100-процентном размере. За базу берется среднемесячный заработок, но не более максимально возможного размера пособия (средний максимальный размер – 69 961,65 рубля в месяц).

Напомним, с 20 марта до первого июля 2020 года действует временный порядок выдачи больничных листов для тех, кто находится на карантине.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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