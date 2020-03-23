ФСС разъяснил, как оформить больничный лист находящимся на карантине южноуральцам

Жители Челябинской области, находящиеся на карантине по коронавирусной инфекции после возвращения из-за рубежа, смогут оформить больничный лист дистанционно.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения ФСС, южноуральцу, вернувшемуся из-за границы, для получения больничного зайти на сайт ФСС в личный кабинет, заполнить заявление на получение листка нетрудоспособности и приложить фото документов, подтверждающих факт возвращения из-за рубежа. Больничный будет выдан и членам семьи находящегося на карантине гражданина, которые проживают вместе с ним.

Напомним, временный порядок выдачи больничных листов действует с 20 марта до первого июля 2020 года. Он распространяется только на тех, кто находится на карантине. Для остальных получателей листков нетрудоспособности действуют прежние правила.

Больничный лист, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями. Обычный больничный оплачивается лишь после его закрытия. Больничный по карантину будет оплачен двумя частями: первая выплата поступит после семи календарных или пяти рабочих дней нахождения на больничном, а вторая – после закрытия листка нетрудоспособности.

Подробную информацию по дистанционному оформлению больничного листа можно получить по телефонам региональной горячей линии (351) 265-85-29 и федеральной горячей линии 8-800-302-75-49, а также на сайте Челябинского регионального отделения ФСС РФ.

По данным регионального Роспотребнадзора, в области было взято под наблюдение медицинскими организациями две тысячи 895 человек. Остается под наблюдением – одна тысяча 992 человека, в том числе одна тысяча 880 россиян, 63 гражданина КНР, 49 граждан других стран.

Обследовано на новую коронавирусную инфекцию две тысячи 743 человека, в том числе за последние сутки – 140 человек.