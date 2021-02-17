Ради челябинцев: урбанист предложил проделать «дыры» в зданиях ЗСО и Центробанка

Челябинский урбанист в своем сообществе в ВКонтакте озвучил, наверное, самую смелую и самую странную из своих идей – ни больше ни меньше Лев Владов предложил «пробить арки» в зданиях Законодательного Собрания региона на Кирова, 114 и Центробанка.

Владов считает, что проделать «дыры» в этих строениях – значит улучшить качество жизни жителей южноуральской столицы (правда, это предложение больше похоже на шутку – и не очень удачную).

Лев обращает внимание своих подписчиков и всех, кто заходит в его группу, на то, что на проспекте Ленина - исторически так сложилось - выпирают два здания (как раз таки Заксобрания и Центробанка).

По словам урбаниста, «это неплохо гасит скорость автомобилей (правда, иногда об пешеходное ограждение), но создает жуткий дискомфорт для пеших горожан».

«Из-за недостаточной ширины улицы на тротуаре узко, гулко, пыльно, нет зелени да и вообще никакой радости. Данное место челябинцы предпочитают обходить стороной, выбирая параллельные маршруты», - сетует Владов.

И добавляет, что сие можно исправить, если реально задаться целью создать «комфортный пешеходный город», а именно - сквозные проходы через выпирающие здания. Тогда, отмечает урбанист, внутри, в прямоугольном дворике, появится еще одно общественное пространство, а качество пешего передвижения по проспекту вырастет.

«Некоторые испугаются: как же можно, это ведь депутаты и Центробанк? Во-первых, назначения зданий не вечны и меняются со временем. А во-вторых, верно ли утверждение, что из-за текущих условий невозможно создать проходы в первых этажах? В конце концов, в советском Челябинске сносили целые ряды зданий ради красивых ансамблей, неужели мы арку не сможем сделать?!» - задается вопросом Владов.

Как обычно, пост урбанист прочитало большое количество людей (15 тысяч человек менее, чем за сутки). Пользователи Интернета щедро раздают «лайки» и активно комментируют идею Льва, которая далеко не всем показалась адекватной и разумной – один из участников обсуждения предположил, что раз нормальные предложения урбаниста власть игнорирует, он просто-напросто решил «потроллить» чиновников.

Другой комментатор попросил автора, то есть Владова, назвать хотя бы одну причину, почему власть имущие должны организовать себе такой «геморрой».

«А так - мечтать не вредно, и на Марсе когда-то зацветут сады», - не без ехидства добавил участник беседы.

В любом случае урбанист сумел привлечь интерес граждан – беседа не утихает. Ее участники называют идею фантастической, выражают уверенность, что она-то уж точно не будет реализована, возмущаются, что ради ее воплощения в жизнь пришлось бы портить облик исторических зданий, удивляются идее пробить арку в здании Центробанка (называя это место не самым подходящим для вторжения).

В общем, какие бы цели ни преследовал Лев Владов, эта его идея пришлась по душе далеко не всем, однако внимание челябинцев и жителей других территорий привлекла.

Фото из сообщества «Челябинский урбанист» в ВКонтакте