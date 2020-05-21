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Равис поможет южноуральским мусульманам вкусно отметить Ураза-байрам дома

Фото: 
Равис
Общество
Сегодня, 11:33
Автор: 
Евгения Александрова

Главный муфтий Урала обратился к мусульманам, живущим в Челябинской области, с просьбой отметить Ураза-байрам дома. Молитву прочитают в прямом эфире на ОТВ 24 мая в семь утра.

«От имени регионального духовного правления мусульман Челябинской и Курганской областей обращаемся к нашим мусульманам, братьям и сестрам, с призывом присоединиться к борьбе с коронавирусом и эпидемией. Как мы в священный месяц Рамадан оставались в домах, соблюдали пост, молились, так же и продолжаем оставаться дома в праздник Ураза-байрам», - сказал главный муфтий Урала, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев.

Агрохолдинг «Равис» предлагает покупателям, исповедующим ислам, широкий ассортимент продукции Халяль, приобрести которую можно в фирменных магазинах компании, - от охлажденного мяса птицы до полуфабрикатов и деликатесов (не менее тридцати наименований).

Это сосиски и сардельки, пельмени и хинкали, колбасы и ветчина, фрикадельки для супа, полуфабрикаты для чахохбили и шашлыка, рулет из мяса птицы, блинчики с мясом, печеночные оладьи, котлеты, запеченные тушки цыплят-бройлеров  и, конечно же, сырая продукция (мясо птицы, в том числе филе, сердце, печень, желудки цыпленка-бройлера, куриный фарш).

Компания «Равис» производит продукцию халяль с разрешения и под контролем Комитета Стандарта Халяль при Духовном управлении мусульман республики Татарстан уже более десяти лет, с 2007-го года. Убой птицы осуществляется вручную мужчинами-мусульманами.

Как отмечают в пресс-службе агрохолдинга, все требования по хранению, транспортировке и реализации продукции Халяль (халяль и обычная продукция не смешиваются) предприятием строго выполняются.

Продукция Халяль «Равис» соответствует одному из главных требований - в ней не содержатся свинина и ее компоненты. В лаборатории  компании регулярно проводятся иммунохроматографические тесты для качественного выявления антигенов свинины. На предприятии оборудована молельная комната, в которой забойщики читают намазы.

Благодаря профессионализму и ответственному подходу к работе сотрудников агрохолдинга продукты Халяль не раз становились победителями престижных в отрасли конкурсов. Так, на специализированной выставке «RussianHalalExpo-2019» в Казани южноуральская компания была отмечена дипломом за активное участие в мероприятии и продвижение халяльного образа жизни.

Все торговые точки «Равис» находятся в шаговой доступности, что позволит покупателям значительно сэкономить время.

Пост у мусульман начался 24-го апреля, закончится - 23-го мая. Первый из двух важнейших мусульманских праздников всего года - Ураза-байрам - исповедующие ислам южноуральцы отметят по завершении священного месяца Рамадана, 24-го мая.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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