Разница между квартирой в новострое и на вторичном рынке: как определиться с выбором

Покупка квартиры для многих становится делом всей жизни. В любом случае приобретение недвижимости – это вложение, поэтому решение должно быть предельно взвешенным и выверенным. Рынок недвижимости представлен в двух вариантах – первичном и вторичном. К примеру, вы можете купить трехкомнатную квартиру в Омске от застройщика – то есть абсолютно новую жилплощадь, на которой еще никто до вас не жил, или у продавца, такого же владельца, как и вы, в будущем. Разница этих двух вариантов колоссальная, и то, что вы выберете, будет влиять на вашу жизнь в дальнейшем.

Для начала разберем преимущества и недостатки квартиры в новостройке. Во-первых, в этом случае при оформлении документов проблем возникнуть в принципе не должно. Вы первый владелец, квартира юридически чиста, без предысторий, владелец – фирма, в интересах которой сделать все на высшем уровне, быстро и гладко. Во-вторых, импонирует новизна технологий, по которым был возведен дом. Даже если постройка имеет возраст 10 лет – вы получаете проводку и коммуникации по современным европейским стандартам, автономное отопление, утепление наружных стен, металлопластиковые окна.

В-третьих, вы можете принимать участие в ремонте и планировке квартиры. В итоге вы получаете «чистый лист», на котором можете «творить» с самого начала. Ремонт в уже подготовленной квартире обойдется дешевле и пройдет быстрее. Кроме того, вас ждет немало других современных благ, таких как консьерж, паркинг, охрана, современная огражденная детская площадка, современные лифты, помещения для колясок и т.п. Также квартиру у застройщика можно купить в рассрочку. Из минусов:

риски недостроя;

задержки строительства;

инвестирование в объект, которого еще не существует;

ремонт – в такую квартиру нельзя сразу заехать и жить – вас ждет эпоха ремонта.

В отношении квартир вторичного рынка, предлагаем начать с минусов, и потом перейти к плюсам. Основные жалобы на них:

сложности оформления документов (по ходу дела может всплыть немало подводный камней в виде невыписанных жильцов, неправильно оформленного наследства, наличие обременений на квартиру в виде ареста или кредита);

отсутствие рассрочки;

недостатки старого жилья (сюрпризы в виде плесени, старых коммуникаций, проблемных соседей и т. д.);

более дорогостоящий ремонт – капитальная переделка займет больше времени и потребует больших средств.

А вот плюсы у такого жилья для многих могут стать принципиальным преимуществом, исключающим муки выбора. Первое – минимум рисков. Вы видите квартиру, можете обойти, осмотреть, потрогать все, увидеть, как в ней жилось предыдущему хозяину. Второе – жилое состояние. Если вам нравится ремонт или у вас нет возможности его начать в ближайшее время, а въехать нужно немедленно, жилая квартира уже подготовлена для будущей счастливой жизни. Третье преимущество – широкий выбор. Жилье вы можете найти в желаемом районе и даже по конкретной улице, в приглянувшемся доме.

И последнее – торг. С живым человеком всегда можно договориться, в отличии от фирмы, которая жестко диктует свои условия.