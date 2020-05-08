ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Решение по режиму работы школ в Челябинской области будет принято 11 мая

Общество
Вчера, 17:02
Автор: 
Евгения Александрова, Любовь Юрина

Решение о режиме работы общеобразовательных учреждений, колледжей и техникумов Челябинской области будет принято 11 мая.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на брифинге восьмого мая.

«Мы осторожно подходим к этому вопросу, потому что речь идет о здоровье детей, - отметил глава региона. – Решение о работе учреждений образования будет принято 11 мая».

Алексей Текслер отметил, что на сегодня важно обеспечить качественную подготовку к ЕГЭ. «Решение, в какой форме он пройдет, – в дистанционном режиме, либо будет разрешена подготовка в школах очно с соблюдением всех мер предосторожности – будет зависеть от текущей ситуации по заболеваемости», - уточнил губернатор. Аналогичное решение будет принято в отношении выпускников техникумов и колледжей.

В этом году, возможно, у девятиклассников не будет итоговой аттестации. Министерство просвещения обсуждает возможность проведения аттестации в девятых классах на основе итоговых школьных оценок. Решение будет принято федеральным министерством.

Для всех остальных категорий обучающихся пока сохраняется дистанционный формат обучения.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Евгения Александрова, Любовь Юрина
Отправить новость
Коронавирус
Федерация
Вчера, 17:40
За сутки в России подтверждено 10699 случаев коронавируса, в УрФО - 319
Общество
Вчера, 17:30
Детсады Челябинской области пока продолжат работу в режиме дежурных групп
Федерация
Вчера, 16:35
Вторую партию вахтовиков с Чаяндинского месторождения планируется доставить в Челябинск 9 мая
Общество
Вчера, 15:48
Коронавирус не позволил отправить ретро-поезд ко Дню Победы со станции Челябинск
Вчера, 17:30
Детсады Челябинской области пока продолжат работу в режиме дежурных групп
Вчера, 16:17
Челябинский исторический музей внес вклад в историю
Вчера, 15:48
Коронавирус не позволил отправить ретро-поезд ко Дню Победы со станции Челябинск
Вчера, 15:23
В Челябинской области 9 мая не прогремит праздничный салют в честь 75-летия Великой Победы
Вчера, 14:47
В Еткульском районе родители возили педагога в школу на личных авто
Вчера, 14:46
Текслер: О снятии ограничений говорить рано
Вчера, 13:30
Работников ГРЦ Макеева в Миассе тестируют на коронавирус
Вчера, 13:03
Полицейский из Челябинска спел «Смуглянку» для ветеранов Великой Отечественной войны
Вчера, 12:26
В День Победы челябинцы и екатеринбуржцы увидят воздушный Парад
Вчера, 11:45
В Магнитогорске зафиксирован третий случай смерти пациента с коронавирусом
Общество
Вчера, 12:26
Пандемия не помеха
В День Победы челябинцы и екатеринбуржцы увидят воздушный Парад
Общество
Вчера, 15:23
В Челябинской области 9 мая не прогремит праздничный салют в честь 75-летия Великой Победы
Новости
Вчера, 20:42
Общество
Минздрав ответил на жалобу жителей Синеглазово на неработающий ФАП
Вчера, 20:17
Общество
В челябинский проект "Имена героев" едва не вошел снимок человека, похожего на Гитлера
Вчера, 20:05
Общество
Росгвардейцы Челябинска организовали персональные парады Победы под окнами у ветеранов
Вчера, 17:31
Общество
Фотогалерея "Стена Памяти" в Челябинске готова к установке
Вчера, 16:53
Происшествия
На отвалах коркинского угольного разреза загорелась сухая трава
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
Вчера, 20:42
Общество
Минздрав ответил на жалобу жителей Синеглазово на неработающий ФАП
Вчера, 20:17
Общество
В челябинский проект "Имена героев" едва не вошел снимок человека, похожего на Гитлера
Вчера, 20:05
Общество
Росгвардейцы Челябинска организовали персональные парады Победы под окнами у ветеранов
Вчера, 17:31
Общество
Фотогалерея "Стена Памяти" в Челябинске готова к установке
Вчера, 16:17
Общество
Челябинский исторический музей внес вклад в историю
Теги
Алексей Текслер
образование
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика