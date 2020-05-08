Решение по режиму работы школ в Челябинской области будет принято 11 мая
Решение о режиме работы общеобразовательных учреждений, колледжей и техникумов Челябинской области будет принято 11 мая.
Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на брифинге восьмого мая.
«Мы осторожно подходим к этому вопросу, потому что речь идет о здоровье детей, - отметил глава региона. – Решение о работе учреждений образования будет принято 11 мая».
Алексей Текслер отметил, что на сегодня важно обеспечить качественную подготовку к ЕГЭ. «Решение, в какой форме он пройдет, – в дистанционном режиме, либо будет разрешена подготовка в школах очно с соблюдением всех мер предосторожности – будет зависеть от текущей ситуации по заболеваемости», - уточнил губернатор. Аналогичное решение будет принято в отношении выпускников техникумов и колледжей.
В этом году, возможно, у девятиклассников не будет итоговой аттестации. Министерство просвещения обсуждает возможность проведения аттестации в девятых классах на основе итоговых школьных оценок. Решение будет принято федеральным министерством.
Для всех остальных категорий обучающихся пока сохраняется дистанционный формат обучения.
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