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РМК поддержала внеочередную акцию «Щедрый вторник сейчас»

Общество
Сегодня, 21:22

Благотворительный фонд Русской медной компании (АО «РМК») поддержал проведение в России внеочередной акции «Щедрый вторник сейчас», которая проходит во всем мире пятого мая. Акция призвана объединить обычных людей, некоммерческие организации, местные сообщества, государственные и муниципальные учреждения, частные компании - всех, кто выступает единым фронтом в борьбе с пандемией вируса COVID-19.

Как сообщили в управлении информационной политики РМК, общий объем пожертвований Благотворительного фонда РМК в рамках акции «Щедрый вторник сейчас» составит 23,7 миллиона рублей.

Средства будут направлены на приобретение лекарств пациентам онкологического отделения областной детской клинической больницы №1 в Екатеринбурге и слуховых аппаратов для детей с нарушениями слуха. Кроме того, будет оказана помощь подшефной благотворительной столовой в Екатеринбурге, Фонду «Детство» и Приюту для девочек во имя преподобномученицы великой княгини Елизаветы. Часть средств поступит на субсидирование покупки сельхозпродуктов для детских учреждений Челябинской области, а также на строительство новых воркаут-площадок в Екатеринбурге.

Самым крупным пожертвованием в рамках акции «Щедрый вторник сейчас» станет перевод 20 миллионов рублей в Фонд святой Екатерины для финансирования гуманитарной кампании по оказанию помощи жителям Челябинской и Свердловской областей, которые оказались в сложной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса. Средства Благотворительного фонда РМК пойдут на формирование продуктовых наборов, которые в течение мая волонтеры будут доставлять нуждающимся гражданам. Еженедельно в Свердловской и Челябинской областях выдается около трех тысяч продуктовых наборов.

Справка.

Благотворительный фонд РМК был основан в 2005 году по инициативе председателя совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина и его супруги Татьяны Алтушкиной. Приоритетные задачи фонда – адресная помощь онкобольным детям, детям с тяжелыми патологиями органов слуха и зрения, поддержка детских медицинских учреждений Урала, помощь незащищенным категориям граждан на территориях присутствия РМК. Кроме того, фонд сотрудничает с российскими благотворительными организациями, которые помогают детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

С 2017 года Благотворительный фонд РМК входит в российскую ассоциацию грантодающих организаций «Форум доноров». Ассоциация объединяет фонды и компании, которые системно занимаются благотворительностью. Членами «Форума доноров» являются несколько десятков благотворительных организаций и крупнейшие компании из различных отраслей экономики России.

«Щедрый вторник» — это Международный день благотворительности, который отмечают в ноябре. В России акция проходит с 2016 года. Цель мероприятия — объединить некоммерческие организации, бизнес, государственные учреждения, инициативные группы и частные лица для популяризации благотворительности. Акция получила распространение уже более чем в 100 странах мира. Российским координатором этой инициативы выступает Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ».

Благотворительный фонд РМК принимает участие в акции «Щедрый вторник» с 2017 года.

 

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