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РМК приобрела для Челябинской области дюжину «скорых»

Общество
Сегодня, 16:39
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Благотворительный фонд Русской медной компании (АО «РМК») закупил для Челябинской области два реанимобиля и десять стандартных машин скорой помощи общей стоимостью почти 75 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба компании, спецавтомобили на платформе Ford Transit оснащены современным оборудованием и всем необходимым для оказания медицинской помощи в соответствии с действующими требованиями и нормативами.

В настоящее время специалисты регионального минздрава проводят инвентаризацию и приемку оборудования. После ее завершения машины будут официально переданы на баланс министерства и приступят к работе.

Ранее, в период острой фазы пандемии коронавирусной инфекции, РМК приобрела и предоставила министерству здравоохранения Челябинской области миллионы средств индивидуальной защиты для медиков и бесконтактные термометры.

Кроме того, для снижения дефицита масок в регионе компания передала областным властям современную линию по производству трехслойных одноразовых медицинских масок.

Вместе с УГМК для Челябинской и Свердловской областей были закуплены сто импортных аппаратов искусственной вентиляции легких и 110 тысяч экспресс-тестов на коронавирус.

Для преодоления негативных последствий пандемии и введенного режима ограничений нуждающиеся жители Челябинской области получили свыше 44-х тысяч продуктовых наборов от Благотворительного фонда РМК.

 

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