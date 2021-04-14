РМК стала генеральным партнёром международной акции «Сад памяти»

Челябинская область вновь примет участие в международной акции «Сад памяти». Генеральным партнером выступила Русская медная компания (АО «РМК). В рамках проекта волонтеры, в том числе - работники предприятий компании, высадят деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в департаменте информационной политики и связей с общественностью РМК, при поддержке РМК мероприятия пройдут не только в Челябинской, но и в Свердловской, Оренбургской и Новгородской областях, в Хабаровском крае и в Казахстане. Ключевые события состоятся в Екатеринбурге и Челябинске.

Уже в первый год (в 2020 году) проведения акции была достигнута основная цель – высажено более 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. К масштабной инициативе присоединились более 300 тысяч человек из всех 85 регионов России и более чем 50 стран мира.

«Каждый год РМК и предприятия Группы РМК принимают активное участие в мероприятиях по сохранению памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны, - отметила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова. - Мы строим и восстанавливаем мемориалы, организуем празднования Дня Победы, помогаем ветеранам фронта и труженикам тыла в регионах. Поддержка акции «Сад памяти» - это еще одна возможность почтить память жертв войны, высказать благодарность победителям и внести вклад в сохранение и преумножение природных богатств нашей Родины».

В 2021 году старт акции «Сад Победы» в территориях присутствия РМК будет дан в Челябинске с высадки деревьев в Городском бору. Мероприятие состоится в мае.

В 2021 году к традиционной акции добавятся новые активности, среди них – масштабное участие в акции школьников со всей страны в Дне Последнего звонка в память о каждом, кто уходил на фронт со школьной скамьи. Акция в 2021 году стартовала в Севастополе 18 марта, а завершается – в Бресте 22 июня.

Помимо основной акции РМК поддерживает конкурс детских рисунков «Сад памяти глазами детей» (#СадПамятиДома).

Принять участие в акции «Сад памяти» может каждый. Достаточно зайти на карту садпамяти2021.рф, найти ближайшую точку, зарегистрироваться и прийти на мероприятие в назначенное время.

Фото: организатор акции «Сад Памяти»

ДЛЯ СПРАВКИ

Международная акция «Сад памяти» организована Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы, и реализуется при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также при поддержке Всероссийского общества охраны природы и «Русской медной компании». Она впервые прошла в 2020 году.

В прошлом году в рамках празднования 75-летия Победы в акции принял участие Президент РФ Владимир Путин. Он посадил дерево во время церемонии открытия Ржевского Мемориала Советскому солдату. Главой государства акция была объявлена ежегодной.

Русская медная компания (АО «РМК») входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004 году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан. В состав Группы РМК входят восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции. РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и медную катанку, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. Производственные мощности РМК позволяют выпускать 220 тысяч тонн медных катодов и 235 тысяч тонн медной катанки в год. На предприятиях Группы РМК работает более 11,5 тысячи человек. Ежегодно на реализацию социальных проектов РМК направляет порядка одного миллиарда рублей.