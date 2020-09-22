Родители школьников Челябинска заявили, что их детей кормят объедками

Родители школы №154 Челябинска, чьи дети учатся во вторую смену, считают, что их детей кормят остатками еды от учеников первой смены. Блюда подаются холодными, а в меню нет даже фруктов.

Родители школьников, которые оказались недовольны качеством питания в образовательном учреждении, обратились в редакцию агентства «Урал-пресс-информ».

«Мой ребенок ходит во вторую смену, а это значит, что его должны обеспечивать обедом. Мы платим за это 60 рублей в день. Вместо горячего ему дают холодный омлет, который не доели дети из первой смены. Фруктов в меню школьного питания вообще нет. Я считаю, что моего ребенка просто кормят объедками», - рассказала одна из родительниц школьника, которая попросила не называть ее фамилию.

Корреспондент агентства связалась с директором школы №154 Татьяной Абакумовой, которая сообщила, что школьное меню разработано и утверждено управлением Роспотребнадзора по Челябинской области. По словам руководителя учреждения, меню одинаково для учеников как первой, так и второй смены. С ним любой родитель может ознакомиться на сайте школы, оно находится в открытом доступе.

«Родители считают, что, если ребенок ходит в первую смену, то его должны накормить завтраком, а если во вторую, то уже полноценным обедом. Питание одинаково для всех. Никто объедками детей не кормит. Повара готовят на количество детей, которые будут питаться. Что касается теплового режима подачи пищи, то я возьму это на особый контроль, если есть такие жалобы», - заверила Татьяна Абакумова.

Что касается самого меню для школьников, утвержденного Роспотребнадзором: в течение пяти дней детям лишь один раз дают яблоко, иногда салат из свежих или, как написано в меню, соленых огурцов. Также детей кормят бигусом с колбасой или рисом с овощами. Это пример меню первой недели.

На второй неделе учебы школьникам уже предлагают отведать кашу «Дружба» с нарезным батоном. И тут вновь появляется яблоко. Дальше смысла перечислять нет. Фрукты в рационе детей, а точнее всего один фрукт, в меню появляются лишь раз в неделю.