Росгвардейцы Челябинска организовали персональные парады Победы под окнами у ветеранов

В Челябинске сегодня, восьмого мая, в преддверии Дня Победы были организованы персональные парады для ветеранов Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие сотрудники управления Росгвардии по Челябинской области, а также военнослужащие 23 отряда специального назначения Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Среди поздравленных фронтовиков были полковники в отставке Михаил Буряк, Николай Чигляев, майор в отставке Петр Маклецов, а также труженица тыла - старший прапорщик в отставке Александра Муравьева.

Открыл мероприятие заместитель начальника управления Росгвардии по Челябинской области по работе с личным составом полковник Лом-Али Дааев. Затем выступили ведомственный оркестр, а также музыкальная группа «БМД» центра историко-культурного наследия города Челябинска. Они исполнили музыкальные произведения военных лет, в том числе песни «Победа», «На сопках Манчьжурии», «Катюша», «Смуглянка», «Спасибо за Победу».

После музыкальной части парадные коробки прошли маршем перед ветеранами в знак признательности за мирное небо и независимость, за стойкость и героизм, проявленные советским народом на фронте и в тылу.

В завершение офицеры Росгвардии вручили южноуральским ветеранам поздравительные адреса, цветы, памятные подарки, а также символические продуктовые наборы.