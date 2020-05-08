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Спасибо за мирное небо!

Росгвардейцы Челябинска организовали персональные парады Победы под окнами у ветеранов

Фото: 
Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области
Общество
Вчера, 20:05
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске сегодня, восьмого мая, в преддверии Дня Победы были организованы персональные парады для ветеранов Великой Отечественной войны. 

В мероприятии приняли участие сотрудники управления Росгвардии по Челябинской области, а также военнослужащие 23 отряда специального назначения Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Среди поздравленных фронтовиков были полковники в отставке Михаил Буряк, Николай Чигляев, майор в отставке Петр Маклецов, а также труженица тыла - старший прапорщик в отставке Александра Муравьева.

Открыл мероприятие заместитель начальника управления Росгвардии по Челябинской области по работе с личным составом полковник Лом-Али Дааев. Затем выступили ведомственный оркестр, а также музыкальная группа «БМД» центра историко-культурного наследия города Челябинска. Они исполнили музыкальные произведения военных лет, в том числе песни «Победа», «На сопках Манчьжурии», «Катюша», «Смуглянка», «Спасибо за Победу».

После музыкальной части парадные коробки прошли маршем перед ветеранами в знак признательности за мирное небо и независимость, за стойкость и героизм, проявленные советским народом на фронте и в тылу.

В завершение офицеры Росгвардии вручили южноуральским ветеранам поздравительные адреса, цветы, памятные подарки, а также символические продуктовые наборы.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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