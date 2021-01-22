Росгвардия оценила работу корреспондента «Урал-пресс-информ»

Челябинские журналисты сегодня, 22-го января, в неформальной обстановке обсудили совместную работу и сотрудничество с начальником регионального управления Росгвардии Александром Ясинским.
Лучшие журналисты Челябинска были отмечены благодарственными письмами генерала. В их числе и корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» Инна Шемаева.
Встреча без «галстуков» в кабинете Александра Ясинского уже становится доброй традицией. Силовик снова, как радушный хозяин, поил корреспондентов собственноручно заваренным чаем с имбирем и угощал сладостями.
«У меня к чаю очень трепетное отношение. Оно появилось тогда, когда я еще служил на флоте. На Южном Урале я собираю иван-чай, добавляю немного трав, собранных в Краснодарском крае, и, конечно, имбирь. Но самое главное в чае – это душа», - сказал Александр Ясинский.
За чашкой чая силовик и журналисты обсудили взаимное сотрудничество и поделились планами на будущую совместную работу.
«Для нас очень важно взаимодействие со средствами массовой информации. Вы рассказываете о нашей работе. Безопасность Челябинской области – это приоритет для Росгвардии, и вы пишете о том, что мы для этого делаем. Мы открыты для любого диалога с журналистами. Нам не нужно, чтобы вы что-то приукрашивали. Мы не прячемся ни от кого и всегда говорим так, как есть. Пусть даже иногда это бывает и негативная информация», - подчеркнул Александр Ясинский.