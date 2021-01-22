Сколько можно! В Челябинске образовался очередной каток на проезжей части

Генерал Ясинский: Мы не допустим, чтобы во время несогласованной акции за Навального пострадали южноуральцы

В Челябинске задержан житель Троицка, выклянчивший у прохожих 25 тысяч якобы на билет

В особенный день нового года в Челябинской области родилось 162 новые семьи

Росгвардия оценила работу корреспондента «Урал-пресс-информ»

Челябинские журналисты сегодня, 22-го января, в неформальной обстановке обсудили совместную работу и сотрудничество с начальником регионального управления Росгвардии Александром Ясинским.

Лучшие журналисты Челябинска были отмечены благодарственными письмами генерала. В их числе и корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» Инна Шемаева.

Встреча без «галстуков» в кабинете Александра Ясинского уже становится доброй традицией. Силовик снова, как радушный хозяин, поил корреспондентов собственноручно заваренным чаем с имбирем и угощал сладостями.

«У меня к чаю очень трепетное отношение. Оно появилось тогда, когда я еще служил на флоте. На Южном Урале я собираю иван-чай, добавляю немного трав, собранных в Краснодарском крае, и, конечно, имбирь. Но самое главное в чае – это душа», - сказал Александр Ясинский.

За чашкой чая силовик и журналисты обсудили взаимное сотрудничество и поделились планами на будущую совместную работу.