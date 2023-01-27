Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления

Россия, а вместе с ней и Челябинск, сегодня, 27 января, отмечает День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая длилась долгие 872 дня – с восьмого сентября 1941-го до 27 января 1944 года.

За это время из города эвакуировали свыше полутора миллионов человек, от голода и лишений погибли почти 700 тысяч ленинградцев - именно такая цифра прозвучала на Нюрнбергском процессе. Современные историки считают, что общее число жертв блокады было куда больше и достигло полутора миллионов.

Самый тяжелый период пришелся на декабря-февраль первой блокадной зимы 1941-1942 годов. Только за три месяца умерло больше 250 тысяч человек. В это время бойцам на передовой линии обороны выдавали 500 граммов хлеба в день; рабочим горячих цехов – 375 граммов; остальным рабочим и инженерам – по 250 граммов. Тяжелее всего было служащим, иждивенцам и детям – в день им полагалось всего 125 граммов хлеба. Другие продукты в этот период не выдавали.

Как отмечают в минобороны РФ, город подвергался постоянным бомбежкам. За время блокады на него было сброшено свыше ста тысяч бомб.

В сентябре 1941 года по Ладожскому озеру было налажено снабжение осажденного Ленинграда. По дороге жизни эвакуировали больных, раненых и детей, подвозили боеприпасы, вооружение и продовольствие.

Блокада Ленинграда была прорвана 18 января 1943 года в ходе стратегической наступательной операции «Искра» и окончательно снята 27 января 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской операции советских войск - бойцов Ленинградского, Волховского, 2-го Прибалтийского фронтов и Балтийского флота. За почти 900 дней блокады врагам так и не удалось вступить в северную столицу нашей Родины, сломить сопротивление ее жителей и защитников.

История блокадного Ленинграда увековечена в письмах и книгах, в стихах и фильмах, на черно-белых фотографиях и на кадрах документальной кинохроники – она в памяти каждого.

По случаю памятной даты специалисты комитета социальной политики Челябинска посетили ветеранов Волховского и Ленинградского фронтов и блокадников. Пожилым людям вручили поздравительные открытки от мэра Натальи Котовой и единовременное социальное пособие в размере двух тысяч рублей.

Как отмечают в пресс-службе челябинской администрации, в настоящее время в столице Южного Урала проживают 81 житель блокадного Ленинграда и три ветерана Волховского и Ленинградского фронтов.

История навсегда связала Ленинград (ныне - Санкт-Петербург) и Челябинск, судьбы питерцев и челябинцев. За годы блокады в столицу Южного Урала было эвакуировано более 20 тысяч работников ленинградского Кировского завода. Слившись с коллективами других предприятий, они образовали легендарный Танкоград. Всего в Челябинскую область было эвакуировано свыше 66-ти тысяч жителей блокадного Ленинграда.

Неудивительно, что в Челябинске появился Ленинградский мост, через который в военные годы эвакуировались тысячи блокадников. Его открыли восьмого мая 1999-го года, накануне Дня Победы, в связи с присвоением ему названия «Ленинградский», в честь 55-летия годовщины снятия ленинградской блокады (с предложением так назвать сооружение через реку Миасс, по проспекту Победы, к местным властям обратилась общественная организация «Блокадное братство»).

Возле моста установлен монумент, памятный знак «Ленинградский мост», - памятник мужеству и доблести ленинградцев, ставших в годы войны челябинцами, на котором изображен солдат на коне, символизирующий важную историческую ценность сооружения.

На мемориальной доске, что установлена на обратной стороне памятника, написано следующее:

«Памятный знак установлен в честь ленинградцев, эвакуированных в 1941-1942 годах для работы на оборонных заводах Челябинска. Вместе с уральцами они самоотверженным трудом приближали день Победы. Вклад ленинградцев в борьбе за победу огромен! Память о подвиге их священна!».

Напомним, за массовый героизм и мужество при защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945-го годов, проявленные защитниками блокадного Ленинграда, восьмого мая 1965-го года указом президиума Верховного Совета СССР городу присвоили высшую степень отличия - звание «Город-Герой».

День, когда Ленинград был полностью освобожден от блокады, - 27 января - является одним из дней воинской славы России.