Россиян предупредили о росте ценника на новостройки

В России прогнозируется рост цен на квартиры в новых домах. По итогам этого года стоимость квадратных метров в новостройках может взлететь на 12-15%. В то время как в начале года цена подросла только на 8%, пишут «Известия» со ссылкой на данные участников рынка недвижимости.

Девелоперы повышают ценники даже во время пандемии по новой коронавирусной инфекции и всеобщего кризиса. Опрошенные изданием эксперты объясняют рост стоимости жилплощади действием льготной ипотеки в 6,5%.

При этом спрос на квартиры растет не только за счет простых граждан, приобретающих недвижимость для себя, но и за счет частных инвесторов, которые вкладывают деньги в жилье для заработка.

Между тем на фоне роста стоимости новостроек прогнозируется рост цен и на вторичку в пределах 7%.