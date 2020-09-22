ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Россиян предупредили о росте ценника на новостройки

Общество
Сегодня, 13:12
Размер текста

В России прогнозируется рост цен на квартиры в новых домах. По итогам этого года стоимость квадратных метров в новостройках может взлететь на 12-15%. В то время как в начале года цена подросла только на 8%, пишут «Известия» со ссылкой на данные участников рынка недвижимости.

Девелоперы повышают ценники даже во время пандемии по новой коронавирусной инфекции и всеобщего кризиса. Опрошенные изданием эксперты объясняют рост стоимости жилплощади действием льготной ипотеки в 6,5%.

При этом спрос на квартиры растет не только за счет простых граждан, приобретающих недвижимость для себя, но и за счет частных инвесторов, которые вкладывают деньги в жилье для заработка.

Между тем на фоне роста стоимости новостроек прогнозируется рост цен и на вторичку в пределах 7%.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Сегодня, 11:38
В Челябинской области за сутки ковид подтвердился у шести школьников
Сегодня, 11:25
В Челябинской области за сутки подтверждено 79 новых случаев коронавируса
Сегодня, 11:05
В Челябинской области на карантин по ОРВИ закрыто три школы и 469 классов
Сегодня, 10:25
В Челябинске не все продавцы магазинов обеспечены медицинскими масками
Сегодня, 09:51
Сегодня – День осеннего равноденствия, Новолетие
Вчера, 17:29
В Челябинской области выберут самую красивую сотрудницу колонии
Вчера, 17:24
В Магнитогорске силовики выясняли между собой отношения
Вчера, 17:21
Уральская «Ночь заводов» открылась концертом в Порогах Саткинского района
Вчера, 17:17
Значимые инициативы депутатов ЗСО Челябинской области в строительной и жилищной сфере
Вчера, 16:36
Архитекторы рассказали, каким хотят видеть челябинцы сквер возле «Виктории»
Спорт
Сегодня, 09:30
В Челябинской области создают фонд поддержки спорта
Культура
Сегодня, 11:17
В гостях у студентов ЮУрГУ побывала известная российская актриса Катерина Шпица
Новости
Сегодня, 14:22
Федерация
Для бедных россиян предложили ввести карточки на продукты
Сегодня, 14:18
Общество
РМК победила во всероссийском конкурсе социальных проектов
Сегодня, 13:57
Общество
Южноуральцев приглашают к участию во всероссийской акции по сбору макулатуры
Сегодня, 13:50
Общество
«Ростелеком» установил в регионе более 40 тысяч умных фонарей
Сегодня, 12:57
Федерация
Россия запустит беспилотные корабли по морям и рекам
Материалы рубрики
Сегодня, 14:18
Общество
РМК победила во всероссийском конкурсе социальных проектов
Сегодня, 13:57
Общество
Южноуральцев приглашают к участию во всероссийской акции по сбору макулатуры
Сегодня, 13:50
Общество
«Ростелеком» установил в регионе более 40 тысяч умных фонарей
Сегодня, 11:38
Общество
В Челябинской области за сутки ковид подтвердился у шести школьников
Сегодня, 10:25
Общество
В Челябинске не все продавцы магазинов обеспечены медицинскими масками
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика