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Российских лесников накормят бесплатным обедом

Общество
Сегодня, 14:38
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Работники лесной отрасли, которые заняты ликвидацией лесных пожаров, будут получать новую меру поддержки. Теперь лесники будут обеспечены бесплатными обедами. Нововведение прописано в соглашении между Федеральным агентством лесного хозяйства и профсоюзам работников лесных отраслей РФ (Рослеспрофсоюз - прим. ред.), сообщает сегодня, 9 сентября, пресс-служба Минприроды России.

Согласно документу, региональные власти смогут выплачивать из бюджета матпомощь лесничим. Дополнительными социальными гарантиями  наделены и семьи сотрудников лесной отрасли, погибших при исполнении должностных обязанностей или вышедших на пенсию.

Для работников Крайнего Севера предусмотрены надбавки к зарплате, которые специалисты смогут получать с первого дня работы, пишут РИА “Новости”.

 

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